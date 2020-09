Congo-Brazzaville: La série « le Retour d'Ulysse » bientôt sur les écrans

La série télévisée « Le retour d'Ulysse » réalisée en huit épisodes par Alex Guenin et Gaylor Petro sera disponible sur les réseaux sociaux en novembre prochain et si possible sur les écrans.

Tournée essentiellement à Pointe-Noire, cette série télévisée est née de la restitution d'un atelier de théâtre qui a eu lieu dans la ville océane. Produit par le Théâtre à la carte en partenariat avec iMovie, le film « Le retour d'Ulysse » revisite la vie d'Ulysse, un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Son périple rocambolesque à travers monts, vallées et océans, sa ruse légendaire, son intrépidité à déjouer tous les plans le conduit aux XXIe siècle où il retrouve les autres héros antiques pour une histoire de règlement de compte sur fond de satyre et d'humour par la farce ironique des scénaristes.

Selon la mythologie grecque, Ulysse devait mourir sous le règne de Telegonos. Mais, Chronos fait dévier la flèche et changea le cours de l'histoire. Ainsi, le scénario d'Alexandra Guénin et Gaylor Petro va modifier le cours de l'histoire initiale dans laquelle Chronos, roi du temps, change étonnamment la trajectoire de la flèche... Alors, Ulysse, Chronos, Arès le Dieu de la guerre, dieux de leur époque se retrouvent au XXIe siècle pour y régler leurs vieux et lointains comptes.

Avec un casting d'enfer où se retrouvent Alex Guenin, Meryl Bayimissa, Harvin Isma Bihani Yengo, Mouz Ferregane, Mixiana Laba, Pavely Lech Manga, Merveille Lucidany Ngoma, Bonheur Makaya, Tony Mbal, Andrane Mbemba, Hardy Moungondo, Orlande Zola, Mack Toob, Rolf Nguié, Ares Rabe, Yliana Yidika, Jules Mvouma Lebanda, le Retour d'Ulysse célèbre en huit épisodes le cinéma du futur made in Congo. Un cinéma en plein essor qui chaque année tente d'écrire ses belles lettres malgré la modestie des moyens et l'environnement peu propice à son éclosion.