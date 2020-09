Congo-Brazzaville: « Racines » - Une soirée poétique avec Helmie Bellini

La poétesse, auteure, chanteuse, compositrice, Helmie Bellini célèbre les dix ans de son album, "Il était une voix" autour d'un thé.

Le cadre Artéfact, maison de thé et espace d'exposition, situé dans le cœur du Marais à Paris, accueillera le vendredi 25 Septembre, de 19h à 21h, la poétesse congolaise auteure de l'album "Il était une voix".

Cette prestation unique est élaborée sous forme poétique. C'est ainsi que l'artiste, sans nul instrument autre que sa voix nue, célébrera les 10 ans de cet album.

Elle confie volontiers : "Mes mots se meuvent, mes mots dansent entre eux. Et même lorsqu'aucun instrument ne les soutient, mes mots demeurent. Mes mots sont musique. Les mots aussi font musique. ".

Helmie Bellini est une artiste dont les projets dans cette voie mettent à l'honneur la culture africaine en y exprimant également son ouverture au monde. Après un premier album auto-produit, "il était une voix", paru en 2011, elle a reçu la mention "coup de cœur" du magazine spécialisé Jazzmagazine-Jazzman.

Entre 2012 et 2018, elle a été la voix officielle du Festival international de Jazz In Marciac (JIM), terre de "jazz" en France. En parallèle, Helmie Bellini a entamé en 2014 la réalisation du projet "Kongo Square", une ode aux racines africaines de la Nouvelle-Orléans, terre de naissance du "jazz".

Nommée "Talent du Congo" en 2015 et membre de la coalition des artistes pour "l'Histoire Générale de l'Afrique", Helmie Bellini participe également à la création d'ateliers en direction de la jeunesse (conservatoires, écoles) en apportant conseils et propositions en matière de programmation, notamment en direction d'événements d'envergure (Salon du Livre pavillon Afrique - Livres et auteurs du bassin du Congo, Forum de Saint Louis, Marché des Cultures d'Afrique-MOCA.)

En 2020, en pleine crise sanitaire, elle a choisi de se produire chez Artéfact où l'on encourage et développe les collaborations entre artistes, artisans et designers, une association compatible entre l'art et le plaisir d'une pause pour boire un thé, pour créer un pont entre tradition et modernité autour de performances, expositions, signatures de livres et concerts.

Chez artéfact Tea Boutique & Project Space

23 Rue des Blancs-Manteaux | Paris IV

www.helmiebellini.com | www.artefact-marais.com

