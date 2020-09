Cameroun: Chan Cameroun 2021 - Les nouvelles dates de la compétition dévoilées

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, le 10 septembre lors de la réunion du Comité exécutif, les nouvelles dates de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan). Le Chan va se tenir au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021.

La compétition initialement prévue du 4 au 25 avril 2020 a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Réservée uniquement aux joueurs évoluant dans les championnats de leurs pays respectifs, la compétition mettra aux prises seize sélections en vue de succéder au Maroc tenant du titre. Les Diables rouges du Congo sont logés dans le groupe A avec la République démocratique du Congo, le Niger et la Libye. Le Cameroun pays organisateur compose le groupe A avec le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Le Maroc aura pour adversaires dans le groupe C le Rwanda, l'Ouganda et le Togo. Le groupe D, quant à lui, mettra aux prises la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. La CAF a, par ailleurs, décidé d'appliquer la règle du quatrième remplacement en cas de matches à prolongation.

La poursuite des compétitions repoussée d' un mois

Les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération Total, prévues pour ce mois de septembre, vont se disputer en octobre. Les demi-finales de la Ligue des champions ont été reprogrammées les 17 et 18 octobre pour l'aller et 23 et 24 octobre pour le retour. Elles opposeront respectivement le Wydad de Casablanca à Al Ahly du Caire et le Raja de Casablanca au Zamalek. La Finale se jouera, quant à elle, le 6 novembre. La Coupe de la confédération se déroulera sous le format Final four au Maroc. Les demi-finales se disputeront les 19 et 20 octobre. Pyramids FC sera aux prises à Horoya AC puis Renaissance sportive de Berkane affrontera Hassania Agadir. La finale de cette compétition est annoncée pour le 5 octobre.

La CAF a, en outre, communiqué le programme de la nouvelle saison 2020-2021. La première période d'inscription, a-t-elle rappelé, est prévue du 21 octobre au 10 novembre et la seconde du 11 au 30 novembre. Les matches du premier tour préliminaires sont programmés les 27-29 novembre pour l'aller et 4-6 décembre pour le retour. Ceux du deuxième tour se disputeront les 22-23 décembre pour l'aller et 5-6 janvier pour le retour.