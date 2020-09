Congo-Kinshasa: Université de Kinshasa - Les Homes d'étudiants déjà réhabilités à plus de 90%

Le grand chantier de réhabilitation des Homes d'étudiants ouvert depuis le 10 février 2020 est révélateur de la vision innovante que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend imprimer au Campus de Kinshasa afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que creuset du savoir et source de l'intelligentsia congolaise.

Plus que jamais, la colline inspirée s'inscrit dans une dynamique novatrice censée rehausser sa cote à l'International. C'est dans la foulée des évènements malheureux qui avaient secoué le site universitaire sur fond de protestation contre la hausse des frais académiques, lesquels avaient conduit à la fermeture du campus, que le chef de l'Etat avait pris la décision de réfectionner ces résidences universitaires après délogement de plus de 7.600 étudiants et autres sujets non identifiés qui y habitaient irrégulièrement.

Près de huit mois seulement après le lancement des travaux par les entreprises Egecok et W.G Contractor, sous la supervision de l'Intendance générale de l'Enseignement supérieur et universitaire, le résultat est simplement phénoménal. Une descente sur le terrain du directeur de communication adjoint du cabinet du chef de l'Etat, Jean Pierre Wafuana, a permis de palper du doigt la réalité afin d'ôter tout soupçon de doute dans les esprits. Des bâtiments autrefois délabrés et en ruine, ployant sous le poids écrasant des années d'abandon, affichent aujourd'hui fière allure. Requinquées dans leur nouveau design contemporain, les résidences universitaires offrent aujourd'hui une qualité d'hébergement répondant aux standards internationaux. Félix Tshisekedi a promis, il a réalisé.

Satisfécit des autorités académiques

De quoi réjouir le secrétaire général administratif, Godefroid Kabengele Kanyinda, qui a eu des mots justes pour remercier le chef de l'Etat tout en rappelant la précarité de vie que menaient autrefois les étudiants dans les Homes. La satisfaction est donc de mise au regard de l'état d'avancement des travaux qui sont allés au-delà des prévisions. Jean Marie Mbuyi, le directeur général de WG.CONTRACTOR dont l'entreprise s'est vue confier trois lots de réhabilitation, en l'occurrence, le site Plateau, le Home 10 et le site Vatican, parle de plus de 90% de ce qui est déjà réalisé au stade actuel.

Plutôt que d'une simple rénovation de façade, il s'est agi d'une réhabilitation de fond en comble des bâtiments pris en charge par WG CONTRACTOR. Remplacement des tôles, réparation des plafonds, adduction et distribution d'eau, révisitation de toute la menuiserie tant métallique qu'en bois, réfection du circuit électrique, pose des portes et des fenêtres, rafraichissement de la peinture etc. Bref, rien n'a été laissé au hasard dans ce travail titanesque pour lequel l'expertise congolaise aura été mise à contribution. Sur les hauteurs du Plateau qui regorge en son sein huit Homes, un luxuriant jardin est en plein essor à travers un réaménagement paysager et écologique digne d'éloges, quadrillé par des pavés et des bordures mettant en relief la beauté du site.

Le directeur adjoint de la Communication présidentielle et sa suite ont pu savourer la qualité du travail abattu par WG Contractor qui a permis la remise en état de 460 chambres dans les huit homes constituant le site du Plateau. Ils ne pouvaient passer sans visiter le Home 2 avec son vaste couloir, hier encore en état de dégradation avancée exacerbée par des voies de canalisation vétustes d'où émergeaient des eaux usées et autres détritus. Un arrêt s'imposait dans ce bâtiment chargé d'histoire, précisément à la chambre 204, où le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, a été logé comme étudiant dans les années 50. Moment d'intense émotion et de souvenirs vivaces.

Le défi de la préservation

Toujours avec le même entrain et le même engagement à servir la communauté estudiantine conformément à la volonté exprimée par le chef de l'Etat d'améliorer les conditions de vie des étudiants, l'entreprise EGECOK s'est, pour sa part, déployée dans les Homes 150 et 80 dont elle avait la charge de réhabiliter. Une petite visite guidée à l'intérieur du bâtiment abritant le Home 150 avec ses trois niveaux en concurrence de trente chacun, a permis d'apprécier l'immensité de la tâche accomplie par cette entreprise qui, en un laps de temps, a réussi à requinquer cet édifice autrefois en état de ruine. Rien que l'aménagement extérieur en dit long sur la tâche ardue accomplie par cette entreprise 100% congolaise. Des couloirs propres donnant sur des chambres prêtes à accueillir d'éventuels acquéreurs, des latrines en attente des premiers utilisateurs, une cave complètement réaménagée pouvant servir de dortoir etc, autant dire que rien n'a été laissé au hasard.

En attendant le 23 octobre prochain, date de la réception officielle de l'ouvrage, le satisfécit est total. Mis à part les Homes 20 et 30 non concernés par lesdits travaux, les Homes 150, 80 et Plateau sont déjà en phase terminale par rapport aux objectifs assignés aux entreprises exécutantes. Quant au Home 10, il subit encore quelques réaménagements de moindre intensité ne pouvant nullement influer sur le délai de livraison requis. Cependant, il y a quelques petits soucis liés notamment à la restauration des étudiants, mais aussi, aux voies d'accès menant vers les résidences universitaires. Toutefois, le grand défi demeure le maintien en état de l'ouvrage qui passe inévitablement par la conscientisation des étudiants bénéficiaires, mais également par une certaine discipline que le Comité de gestion se doit d'appliquer notamment dans le processus d'attribution des chambres. Il en découle que seulement les étudiants finalistes, pré finalistes, étrangers ainsi que les cas sociaux (ceux souffrant d'handicap physique ou en manque de famille à Kinshasa) auront droit à un logement dans les Homes réhabilités.

Principaux bénéficiaires de ces ouvrages qui constituent un patrimoine collectif à sauvegarder à tout prix pour l'intérêt collectif, les étudiants rencontrés sur le site universitaire n'ont pas manqué de saluer la portée du geste posé par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

A tout prendre, un vent nouveau est en train de souffler à l'Unikin. Cette université, éternelle et surprenante, qui a vu passer des générations entières des cadres formés, se donne aujourd'hui de nouvelles envies avec, à la clé, un patrimoine vivant qui se modernise chaque jour davantage, grâce au leadership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.