Cameroun: Extrême-Nord - De l'assistance pour les familles

Depuis le mois d'août, plusieurs ménagères reçoivent une aide financière du Programme alimentaire mondial.

L'appui financier distribué par le Programme alimentaire mondial (PAM), avec l'aide financière de l'USAID, est une assistance alimentaire d'urgence aux populations vulnérables en situation d'insécurité alimentaire dans les zones urbaines et périurbaines de la région de l'Extrême-Nord grâce à des transferts monétaires. Les bénéficiaires reçoivent cet argent depuis le mois d'août et ce jusqu'au mois de décembre 2020. Pour un début, les localités ciblées sont celles de Maroua I, II, III et Kousseri. En fait, depuis que le Cameroun a signalé son premier cas de Covid-19 le 6 mars 2020, le taux de propagation a connu une hausse qui a conduit le gouvernement à mettre en œuvre des restrictions pour limiter la prolifération du virus dans le pays.

« Cette pandémie a particulièrement eu des effets néfastes sur les populations locales, car ces restrictions ne facilitent pas la recherche du pain quotidien de toutes les personnes travaillant dans le secteur informel », explique Hamidou Hamadou, maire de Maroua Ier. Selon les responsables du PAM, il était donc important de penser à ces couches sociales vulnérables en réduisant leurs souffrances. Voilà pourquoi une enquête de terrain a été commise avec l'appui des autorités administratives et municipales et les chefs traditionnels à l'effet de sélectionner les personnes vulnérables suite aux difficultés causées par le Covid 19. Au bout de l'enquête, il ressort que dans la région de l'Extrême-Nord, 17 360 personnes sont ciblées. Parmi elles, l'on retrouve les petits commerçants, les cultivateurs, les sans-emplois...

De manière concrète, il s'agit de leur donner de l'argent frais, en fonction de la taille de la famille. L'appui financier leur permettra de subvenir aux besoins essentiels. L'objectif visé par ce don, d'après les responsables du PAM est d'apporter à ces familles vulnérables un appui substantiel pour renforcer leur résilience face à l'impact causé Covid-19 qui a considérablement ralenti ou stoppé leurs activités. C'est le cas de Boubakary, cultivateur, marié père de quatre enfants, habitant du quartier Doualaré dans l'arrondissement de Maroua II.

Pour le mois d'août, ce dernier a perçu la somme 30 000 F CFA. « C'est une joie énorme, je ne m'y attendais pas du tout. Voyez-vous la rentrée scolaire est proche, il y a le champ de mil à préparer. Merci au gouvernement camerounais et ses partenaires », fait savoir Boubakary. Même état d'esprit chez Djamilla Oumarou, ménagère et célibataire de 35 ans avec trois enfants en charge. « L'action du PAM est une manne qui tombe du ciel. Mes enfants auront de quoi manger car depuis que le Covid a commencé, mon petit commerce ne marche plus. Je n'avais plus rien. »