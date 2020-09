Algérie: Algérie-Suisse - Renforcer la coopération dans le domaine du Tourisme et de l'Artisanat

Alger — L'Algérie et la Suisse ont convenu d'intensifier les efforts pour renforcer la coopération bilatérale et concrétiser leurs objectifs communs en matière de Tourisme et d'Artisanat, a indiqué lundi un communiqué du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou et l'ambassadeur de la Suisse à Alger,Lukas Rosenkranz ont procédé dimanche à un échange de vues sur nombre de questions d'intérêt commun ainsi que sur les voies et moyens nécessaires au renforcement des relations de coopération bilatérale, a précisé le communiqué.

Dans ce contexte, les deux parties ont débattu du cadre juridique de coopération en matière de tourisme, d'artisanat et du travail familial, du renforcement de la formation notamment les stages pratiques à travers la formation des formateurs en hôtellerie et catering, outre la promotion de la destination touristique Algérie par la participation des opérateurs algériens aux manifestations touristiques organisées en Suisse, a poursuivi le communiqué.

La rencontre a porté également sur l'appel des spécialistes en communication et promotion touristique notamment numérique à œuvrer pour promouvoir le patrimoine touristique algérien sous toutes ses formes, renforcer la coopération en artisanat notamment dans son volet formation et accompagnement en terme de technique de commercialisation des produits, et à tirer profit de l'expérience suisse dans le travail familial.

Le parachèvement du dossier relatif à la classification des structures hôtelières conçues par l'architecte Fernand Pouillon patrimoine universel, était également au menu de la rencontre.

A cette occasion, le diplomate suisse a mis en avant les atouts touristiques diversifiés dont recèle l'Algérie.

Pour sa part, le ministre du Tourisme a déclaré que les deux parties œuvreront "de concert" pour valoriser ces capacités à travers "la mise en place d'un plan d'action commun" pour rechercher des opportunités de coopération bilatérale.