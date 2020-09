Algérie: Le colonel Derrani installé au poste de Commandant de l'ESGN à Zéralda

Alger — Le Général Noureddine Gouasmia, Commandant de la Gendarmerie nationale, a supervisé lundi la cérémonie d'installation du colonel Mohamed Derrani, en qualité de commandant de l'école supérieure de la Gendarmerie nationale (ESGN) à Zéralda, en remplacement au colonel Haoues Bedjaoui, a indiqué le Commandement dans un communiqué.

Tenue au siège de l'école supérieure de la GN, en présence des autorités militaires, la cérémonie d'installation a été l'occasion pour le général Gouasmia d'afficher "une pleine disponibilité" à offrir tout appui et soutien au nouveau commandant, invitant les membres de l'Ecole à l'assister dans ses missions en toute honnêteté et loyauté.

Le général Gouasmia a donné des instructions et des orientations à l'adresse des cadres de l'ESGN, les exhortant à "doubler d'efforts afin de promouvoir toutes les spécialités de la formation", et mettant l'accent sur "l'importance de ce volet dans la préparation des potentiels humains compétents et capables de relever les défis de l'action sur le terrain", dans le "strict respect" des lois et règlements, et en veillant à faire montre de nobles valeurs nationales et d'une déontologie exemplaire.