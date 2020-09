Maroc: Botola Pro D1 - L'IRT stoppé, le RBM défait

L' Ittihad de Tanger et la Renaissance de Berkane se sont quittés sur un nul (1-1), en match retard comptant pour la 21è journée du Botola Pro D1, disputé dimanche soir au Grand Stade de Tanger.

A la 33è minute, Hamdi Laachir a ouvert le score pour le compte des Berkanis, incapables de maintenir cet avantage, puisque les Tangérois ont remis les pendules à l'heure à la 53è minute grâce à Hatim El Ouahabi. Grâce à ce match nul, RSB grimpe à la deuxième marche du podium avec un total de 41 points, ex aequo avec le Wydad de Casablanca et le Mouloudia d'Oujda. Pour sa part, le club du Détroit demeure avant-dernier du classement avec un total de 22 points, devant le Raja de Béni-Mellal qui a fait match nul, plus tôt dans la soirée, face au FUS de Rabat (1-1) pour le compte de la même journée.

Le Camerounais Jean-Joseph Kombous (50è) avait inscrit le premier but de la rencontre sur penalty pour le club de la capitale, avant que l'attaquant Abdessalam Benjelloun n'égalise pour les Mellalis à six minutes de la fin du match. Mercredi, le club tangérois reçoit l'AS FAR pour le compte de la 23è journée (20h00), tandis que le Raja de Béni Mellal sera en déplacement à Casablanca pour affronter le Wydad pour le compte de la même journée.