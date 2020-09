Maroc: Jamila El Moussali - Un choix stratégique en conformité avec les engagements du Royaume en matière de développement durable

L' autonomisation économique des femmes constitue un choix stratégique qui va de pair avec les engagements du Royaume en matière de développement durable, d'autant plus qu'elle est en conformité avec le choix constitutionnel et le programme gouvernemental, a indiqué, samedi à Dakhla, la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l'Egalité et de la Famille, Jamila El Moussali.

S'exprimant à l'occasion du lancement du programme d'autonomisation des femmes dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, elle a indiqué que le programme Maroc "Tamkine" s'inscrit dans le cadre des dispositions et engagements constitutionnels contenus dans le programme gouvernemental pour le mandat législatif 2016-2021, en particulier ceux visant à "renforcer l'inclusion économique des femmes et leur autonomisation dans le domaine du développement" et intervient en harmonie avec les objectifs du développement durable et les axes du plan gouvernemental pour l'égalité relatif à l'autonomisation économique des femmes.

Ce programme qui est basé sur une approche participative avec les différents acteurs, y compris les départements gouvernementaux et les acteurs économiques, repose sur une vision globale et cohérente basée sur l'inclusivité et sur la gestion axée sur les résultats, mettant à contribution l'ensemble des acteurs et intervenants sur le terrain, à savoir les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, le secteur privé, les universités, la société civile et les partenaires techniques et financiers internationaux, a soutenu la ministre. Jamila El Moussali a affirmé que la vision stratégique du programme avait été définie, en ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes, comme "l'un des piliers du nouveau modèle de développement de notre pays", à travers la réalisation de trois axes stratégiques, à savoir "l'accès aux opportunités économiques", "l'éducation et la formation" et "un environnement approprié et durable pour l'autonomisation économique des femmes et la protection et l'amélioration de leurs droits".

Le programme s'assigne pour finalité la réalisation de trois objectifs stratégiques à l'horizon 2030, conformément aux Objectifs du développement durable, qui visent à atteindre 30% du taux d'emploi des femmes, contre 19% cette année (2020), à multiplier le pourcentage des femmes diplômées de l'enseignement professionnel pour atteindre 8%, et à promouvoir un environnement approprié et durable pour l'autonomisation économique des femmes, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, elle a souligné que la mise en œuvre territoriale du programme d'autonomisation des femmes dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, en tant que première étape dans le Royaume, constitue une pierre angulaire dans le processus d'appui de ce programme, étant donné que la région a une vision ambitieuse en matière d'économie sociale et solidaire et de coopératives féminines.

Dans cette lignée, Jamila El Moussali a noté que la mise en oeuvre de ce programme qui cible 500 bénéficiaires, contribuera certainement à l'effort national visant à réduire les effets négatifs de la pandémie de coronavirus, en particulier pour les femmes issues des milieux défavorisés et en situation difficile.