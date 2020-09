Maroc: Youssoufia remise en confinement

Les autorités provinciales de Youssoufia ont annoncé, dimanche, l'adoption d'une nouvelle batterie de mesures qui entreront en vigueur depuis lundi 14 septembre pour une durée de 10 jours renouvelables et ce, afin de faire face à la situation épidémiologique au niveau de la province, et freiner la propagation de la pandémie du coronavirus.

Dans ce sens, le gouverneur de la province de Youssoufia, Mohamed Salem Essabti, a émis une décision portant sur la fixation des horaires de fermeture des commerces et espaces publics et ce, en adéquation avec l'ensemble des mesures qu'exige la préservation de la sécurité sanitaire au niveau de la province, dans le but d'enrayer la propagation du Covid-19. En vertu de cette décision, il a été décidé de fixer l'horaire de fermeture des espaces de commerce de proximité à 18h, des ateliers à 20h, des commerces, des cafés et des restaurants à 22h, outre l'interdiction de la diffusion, sur écran TV des cafés, des rencontres sportives.

De même, il a été décidé d'interdire les rassemblements publics et l'organisation de festivités. Ces nouvelles mesures préventives anti-Covid seront observées pendant 10 jours renouvelables depuis lundi 14 septembre et ce, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique au niveau de la province, à l'exception, toutefois, de l'interdiction de la diffusion des matches par les cafés qui restera en vigueur tout au long de la période de l'état d'urgence sanitaire. Pour sa part, le Comité de veille provincial de Youssoufia a annoncé, dimanche, le durcissement des opérations de contrôle relatives au respect des gestes barrières visant à lutter contre la propagation du Covid-19 au niveau de la province.

Dans un communiqué, le comité a indiqué que "suite aux réunions régulières tenues pour l'évaluation de l'évolution de la situation épidémiologique au niveau de la province de Youssoufia, il a été décidé de renforcer les opérations de contrôle du respect des gestes barrières, dont la distanciation sociale et le port des masques de protection". Il a été aussi décidé de poursuivre les campagnes de sensibilisation au niveau des différentes communes relevant de la province et de renforcer les mesures préventives au sein des administrations publiques et des milieux professionnels, dans le cadre d'une opération de renforcement du contrôle sanitaire au niveau de la province pour freiner la propagation du Covid-19.