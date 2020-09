Soudan: Le Haut Conseil pour la paix affirme son engagement à l'accord de paix

Khartoum — Le Conseil suprême de la paix dans son intégralité s'est réuni lundi au Palais républicain, saluant dans l'ouverture de ses actions l'accord de paix paraphé avec les parties au processus de paix à Juba, qui est une étape historique sur la voie de la réalisation d'une paix globale et juste et de la mise en œuvre des tâches de la periode de transition.

Le Conseil a salué les efforts considérables déployés par la délégation de négociation des deux parties et le grand rôle joué par la médiation de l'État du Soudan du Sud et du Président Salva Kiir Mayardit pour faciliter la conclusion d'un accord de paix au Soudan.

La réunion a jeté les bases du démarrage de la mise en œuvre de l'accord de paix et de l'accueil des deux délégations de médiation et préliminaire qui viendront dans le pays ce mardi, et leur arrivée s'achèvera jeudi prochain, et le conseil a confirmé les préparatifs de tous les organes de l'autorité de transition pour respecter la mise en œuvre de l'accord et ses dispositions sur le terrain afin que les citoyens des zones touchées par la guerre bénéficient des solutions et des traitements fournis par l'accord pour traiter les causes de la guerre et de la suppression de ses effets.

Le Conseil a écouté les éclaircissements du Premier Ministre au sujet de sa rencontre avec M. Abdulaziz Al-Hilu, Président du Mouvement populaire/direction d'Al-Hilou dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, où le Conseil a apprécié l'initiative courageuse du Premier Ministre de sortir de l'impasse des négociations qui s'étaient arrêtées pendant longtemps avec le Mouvement de direction d'Al-Hilou.

Le Conseil a déclaré son soutien à la déclaration conjointe issue de la réunion et la volonté du gouvernement de transition d'envoyer la délégation de négociation directement dans la capitale du Soudan du Sud, Juba, afin de reprendre les négociations et de trouver des solutions aux questions litigieuses dans la déclaration de principes conformément à l'approche convenue dans la déclaration conjointe.