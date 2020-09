Maroc: Nador - Interpellation d'un individu soupçonné d'implication dans la possession et le trafic de drogue et la menace à l'aide d'une arme blanche (DGSN)

Rabat — Les éléments de la sûreté publique du district provincial de sûreté de Nador sont parvenus, lundi, à interpeller un individu âgé de 22 ans aux antécédents judiciaires, soupçonné d'implication dans une affaire de possession et trafic de drogue et psychotropes et de menace à l'aide d'une arme blanche.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect a été interpellé à la suite d'une plainte reçue par les services de police de Nador de la part de deux victimes accusant le suspect de les avoir menacées à l'aide d'une arme blanche après un différend entre eux en raison du mauvais voisinage au quartier "Taouima" à Nador.

L'opération de perquisition effectuée dans le domicile du suspect a abouti à la saisie d'un fusil de chasse, de 32 cartouches, de neuf armes blanches, d'une quantité de comprimés psychotropes de type "ecstasy", d'une cagoule et d'une perruque, en plus de onze téléphones portables et d'une somme d'argent soupçonnée d'être le butin de cette activité criminelle, ajoute la communiqué.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.