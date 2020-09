Angola: Appel à la transmission du legs d'Agostinho Neto aux nouvelles générations

Menongue — La transmission continue du legs d'António Agostinho Neto aux nouvelles et futures générations d'Angola s'avère indispensable et permettrait à ces dernières d'y trouver un modèle d'inspiration.

C'est ce qu'estime Carla Cativa, adjointe au secrétaire du parti MPLA pour la province de Cuando Cubango, soulignant que ce modèle d'inspiration pourrait être trouvé dans le courage, la sagesse et l'amour patriotique du premier Président de la République d'Angola.

Le premier Président n'était pas seulement une figure incontournable dans la recherche de l'indépendance de l'Angola, mais aussi un leader inné par vocation, a affirmé la dirigeante qui animait, dans la ville de Menongue, un atelier sur "La Vie et l'Oeuvre d'Agostinho Neto".

Ennoblir la personnalité de Neto, fondateur de la Nation angolaise, suppose valoriser, respecter et immortaliser les principes fondamentaux à suivre par des générations, a-t-elle renchéri au cours de cette rencontre organisée dans le cadre de la Journée du "Héros National" célébrée annuellement le 17 septembre.

"Neto a fait partie de la génération des étudiants africaine qui a joué un rôle décisif dans la lutte pour l'indépendance de leurs pays. Et cette lutte était connue sous le nom de Guerre coloniale", a souligné la dirigeante locale du Mouvement populaire de libération de l'Angola, parti au pouvoir.

Pour sa part, saluant également la figure de Neto, l'historien Luis Paulo Vissunju a estimé nécessaire de vanter toujours les œuvres politiques, poétiques, médicales et humanistes du premier Président angolais, et non seulement tous les mois de septembre.

L'historien a appelé les ministères de l'Education et de la Culture à travailler de manière à promouvoir des activités de recherche sur Agostinho Neto et produire de livres et d'autres manuels qui doivent être distribués aux écoles primaires et aux crèches.

Ayant proclamé, depuis Luanda, l'indépendance de l'Angola dans la nuit du 11 novembre 1975, Aghostinho Neto a dirigé le pays dès cette date jusqu'en 1979.

Né le 17 septembre 1922 à Caxicane, alors localité dépendante de la ville de Luanda, Neto est décédé le 10 septembre 1979, à Moscou (alors capitale de l'ex-Union soviétique), victime de maladie.

La contrée de Caxicane fait actuellement partie du territoire de Bengo, province située au nord de la capitale angolaise.