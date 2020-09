Congo-Brazzaville: Arnaud Makondzo veut mettre en place une agence de joueurs

Le président du club de football ponténégrin" Les Lions du Kouilou" souhaite ouvrir une agence de joueurs pour permettre à ses protégés de réaliser leurs rêves. Il a dévoilé ses ambitions lors d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville.

Crée en 2017, le club de football des jeunes dispose actuellement des équipes ayant trois catégories d'âge notamment les U14, U17 et les U20 évoluant depuis deux ans en D1 départemental. En effet, Arnaud Makondzo est préoccupé de l'avenir des jeunes footballeurs congolais en général et en particulier ceux de son club, "Les Lions du Kouilou" qu'il veut aider à réaliser leur rêve par la création d'une agence de joueurs dont le but est l'accompagnement et le management des carrières des joueurs de football . « Nous voulons créer une agence pour permettre à nos joueurs de trouver des bons clubs à l'étranger. Nous prions que chaque joueur réalise son rêve. Je suis en train de mettre les bureaux en place. J'ai initié ce projet seul, mais je travaille avec une agence qui est basée en Russie », a-t-il expliqué ajoutant que l'objectif principal du club c'est la formation. « En créant les Lions du Kouilou, mon ambition principale est de former le plus grand nombre de joueurs talentueux et les placer dans les clubs d'ici et d'ailleurs », a souligné le dirigeant de ce club qui a d'ailleurs un joueur actuellement en attente de contrat dans un club du Maroc.

A propos de joueurs congolais qui n'excellent pas à l'étranger, il pense qu'à la base c'est un problème d'éducation. « Nous avons le cas de Ndinga Delvin, Merveille Ndokit, Fabrice Ondama qui tiennent le coup. Ce n'est pas tous les joueurs qui ne réussissent pas. François M'Pélé, la légende du PSG en France c'est aussi un Congolais. C'est pour autant dire que l'éducation de base est au centre de tout. Si l'enfant a un bon niveau d'éducation il finira par réussir », a renchéri Arnaud Makondzo.

Cependant, il s'est inquiété de l'absence du championnat national pour les catégories des jeunes. « L'absence du championnat des jeunes nous inquiète beaucoup pour l'avenir du football. Toutefois, il y a une lueur d'espoir parce que la Fédération vient d'annoncer le retour du championnat des moins de 17 ans. Nous attendons... », espère l'orateur qui a apprecié le programme de développement du football de la nouvelle Ligue de football dont le président est Gaétan-Victor Oborabassi.

Notons que l'équipe des Lions du Kouilou des U20 évoluant en D1 a occupé la quatrième place du classement à l'issue de la dernière saison. Cette équipe caresse la montée en Ligue2 nationale si le championnat reprenait ses droits. Son entraîneur Tchicaya Adjo et toute l'équipe attendent fermement le retour des compétitions pour faire leurs preuves au niveau de la sous-Ligue de Mvou-Mvou où évoluent les trois équipes.