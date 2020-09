Burundi: Sumaili veut laisser une empreinte positive sur le football burundais

A deux reprises, l'internationale burundaise Falone Sumaili a pris la décision d'interrompre sa carrière de footballeuse ; une première fois après le décès de sa mère et la seconde, à cause d'une sérieuse blessure qui a menacé sa carrière et de la perte de sa sœur.

Elle ne pensait pas qu'un passe-temps pratiqué dès son plus jeune âge puisse se présenter comme un projet de carrière.

Mais un mélange de résilience et de destin l'a amenée à donner une chance au football, jusqu'à sa progression en 3e division anglaise avec Bradford City. Forte de l'expérience qu'elle acquiert au Royaume-Uni, Sumaili espère qu'elle aura une influence positive pour aider à améliorer le football féminin au Burundi.

Une famille de footballeurs

Sumaili est issue d'une famille de footballeurs. Tous ses frères, Mbuyi Jean Marie, Kabeya Kongolo, Kube Levis Banga et Ndizeye Alain Bangama étaient footballeurs et ont également fait partie de l'équipe nationale.

Son grand-père, Kubi Mwamba était également footballeur.

Elle pourrait dire que sa carrière n'a pas été influencée par sa famille, mais il semblerait que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Dans les rues de son quartier, Sumaili allait jouer avec des garçons; ce qui ne plaisait pas beaucoup à sa mère.

«Je jouais juste pour le plaisir. Non pas que je n'ai jamais été intéressée à faire carrière dans le football, mais ma mère n'a jamais aimé ça et elle me disait souvent de ne pas jouer. Cependant je trouverais toujours un moyen de me faufiler et d'y aller », explique Sumaili dans une interview avec CAFOnline.

Elle était souvent encouragée par des personnes qui la voyaient jouer, y compris l'un des entraîneurs de l'Atletico Olympique, club basé à Bujumbura, qui lui disait souvent de tenter une carrière professionnelle. L'entraîneur ira jusqu'à supplier la mère de Sumaili afin de la convaincre de laisser la jeune fille se lancer dans le football.

Le destin du football agite constamment la main à Sumaili. Ils ont déménagé dans une autre partie de la capitale et là, elle est devenue proche d'une de ses tantes qui était également arbitre de football. En 2008, elle réussit à la convaincre de rejoindre un club, La Colombe.

«Ma tante est allée et a supplié ma mère, lui demandant de me permettre de partir. Pour moi, je n'étais pas non plus enthousiaste. J'aimais juste le football de rue. Sans pression. Mais j'ai pensé, pourquoi pas. J'y suis allée. Lors de ma première séance d'entraînement, je n'avais même pas de short. J'y suis allée pieds nus et en jupe! rappelle Sumaili.

Elle n'était pas régulière à La Colombe et ne voulant pas prendre le football au sérieux. L'entraîneur de l'Atletico, qui l'avait surnommée Maradona, a tout fait pour l'encourager.

La Coupe du Monde de la FIFA organisée en Afrique du Sud en 2010 s'est avérée bénéfique.

«J'ai regardé la Coupe du monde et en tant que petite fille qui aimait le football, c'était très excitant. J'ai commencé à y réfléchir et j'ai dit que maintenant que tout le monde me dit que je suis bonne, je pourrais réellement commencer à prendre le football au sérieux », explique-t-elle.

Elle est finalement devenue plus engagée dans son club et lorsque la ligue a commencé en 2011, elle a décollé comme un avion. Bien qu'elle n'ait eu que quelques minutes lors des premiers matchs de la saison, elle a continué à jouer.

«J'avais l'habitude de passer trois ou cinq minutes sur le terrain et cela me rendait vraiment folle. Je me suis demandé; dans la rue, je peux jouer autant que je le souhaite mais ici, je n'ai que quelques minutes. Pourquoi devrais-je venir ici et quitter la rue où j'en profite? Sumaili raconte.

Mais, avec les encouragements de la capitaine Daniella Niyibimenya (maintenant entraîneure principale de l'équipe nationale) et d'une amie proche de l'équipe Florence Kalume (qui joue maintenant au basket aux États-Unis), Sumaili a continué.

Meilleure buteuse, joueuse de la saison

Elle a terminé la saison comme l'une des deux meilleures buteuses avec 17 buts et a été nommée meilleure joueuse de la saison. Avec cette performance, sa mère est passée de sceptique à croyante; devenant de surcroit la fan numéro un de sa fille.

«J'ai commencé à croire que je pourrais devenir une grande joueuse alors que nous nous dirigions vers la saison 2012. Ma mère venait me regarder à l'entraînement et lors des matchs. Elle m'a vraiment soutenue. J'ai été encouragée », note-t-elle.

Mais la tragédie a frappé cette année-là. Sa mère, soutien numéro un, est décédée. Ce fut un moment déchirant pour la jeune Sumaili.

«J'étais vraiment brisée et à ce moment-là, rien n'avait de l'importance pour moi. J'étais tellement triste et j'ai envisagé de quitter le football. Je n'avais pas l'énergie pour continuer. Mais après un certain temps, je me suis relevée et j'ai décidé de jouer pour rendre ma mère heureuse »

L'attaquante a continué à faire de son mieux et a aidé La Colombe à remporter le titre de champion trois fois de suite.

En 2015, elle signe à Gafford Ladies en Ouganda. Elle est arrivée au club à la fin de la saison mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Une querelle et un malentendu avec l'entraîneur l'ont presque vu ne pas revenir pour la nouvelle saison.

Elle est retournée chez elle à Bujumbura. A cause des tensions dans le pays à ce moment, elle a décidé de retourner en Ouganda.

Un nouvel entraîneur et un nouvel esprit l'ont vue donner une performance inégalée et elle a mené l'équipe jusqu'aux demi-finales des barrages.

Ensuite, la catastrophe numéro deux a frappé.

« C'est l'une des choses les plus étranges qui soient. Je m'entraînais juste en essayant de dribbler une coéquipière lorsque mon pied a été bloqué sur le sol. Mon genou s'est tellement tordu et je ne pouvais même pas marcher. J'étais triste car nous nous dirigions vers les demi-finales et je venais de recevoir une convocation pour l'équipe nationale avant le CECAFA Women's Championship de 2016 », se souvient Sumaili.

Elle est revenue à Bujumbura en mai 2016 et l'étendue de la blessure lui a fait réfléchir à deux fois à sa carrière. «La blessure était si grave que tout le monde m'a dit que je ne pourrais plus jouer au football. J'ai presque commencé à les croire. Ce qui a aggravé les choses, c'est qu'en décembre, j'ai perdu ma sœur. Là encore, mon monde s'est obscurci. Je me remettais d'une blessure et maintenant ma sœur était partie. C'était horriblement triste pour moi."

Mais dans la tristesse, elle a trouvé du réconfort auprès du football. Six mois après sa blessure, elle a lentement recommencé à jouer.

Elle voulait retourner dans son ancien club La Colombe, mais ils ont refusé de la reprendre, disant que sa blessure ne lui permettrait pas de jouer à nouveau.

«Ils ont décidé de m'emmener dans une équipe du village appelée Fofila PF. J'ai dit que ça allait. J'étais triste, mais je voulais essayer de revenir. Je me suis dit que j'irais là-bas et ferais de mon mieux. J'ai commencé à jouer en 2017 et soudain, j'ai ressenti une nouvelle énergie. C'était comme si j'étais née de nouveau. Je bougeais d'une telle manière qui m'a choquée et ma vitesse s'est améliorée », se souvient Sumaili, excitée.

La Colombe a remarqué son regain de forme et a voulu qu'elle revienne; mais elle a refusé. Elle est restée avec Fofila et a terminé la saison 2017 en tant que meilleure buteuse et a finalement reçu une nouvelle convocation pour l'équipe nationale, mais cette fois avec les moins de 20 ans.

Le Burundi a disputé les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2018, où Sumaili a marqué cinq buts en quatre matches. Elle a inscrit quatre buts contre Djibouti au tour préliminaire et en a marqué un en battant l'Afrique du Sud 2-0 à Bujumbura au deuxième tour, mais l'équipe a été éliminée après avoir perdu 5-0 à l'extérieur.

L'aventure britannique

Ses exploits lui ont valu un autre déménagement, cette fois en Tanzanie voisine où elle a rejoint l'Evergreen FC.

En Tanzanie, elle n'a disputé que quatre matches pour l'équipe avant de retourner au Burundi pour rejoindre sa famille avant leur déménagement au Royaume-Uni en janvier 2018.

Au Royaume-Uni, la famille de Sumaili s'est installée à Bradford et pour elle, elle n'envisageait pas de poursuivre sa carrière de footballeuse. Mais il a fallu un autre œil de l'extérieur pour la convaincre d'essayer de continuer avec son football.

«Un des garçons vivant dans la même rue que nous m'a vu jouer et il m'a mis en contact avec quelqu'un qui m'a emmené à Bradford pour des essais. »

«J'avais vraiment peur. Nous avons joué un match de 10 minutes et j'ai demandé à l'entraîneur de jouer en tant qu'attaquante. Mais je n'ai pas beaucoup vu le ballon. Peut-être que je l'ai touché deux fois. Mais après le match, l'entraîneure est venue directement avec des papiers et m'a demandé de signer. Elle a dit qu'elle était satisfaite de mon éthique de travail et de mon mouvement », dit-elle.

C'est ainsi qu'en juin 2018, Sumaili est devenue une joueuse de Bradford FC. Cela a bien sûr été accompagné de défis, mais l'attaquante s'est avérée être une joueuse importante et a été prolongée pour la nouvelle saison qui devrait commencer ce mois-ci.

Elle espère pouvoir acquérir suffisamment d'expérience pour revenir dans l'équipe nationale et aider le Burundi à mettre en place une équipe solide qui pourra se battre pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations féminine Total.

Elle a été appelée pour les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans au début de l'année et a également été inscrite pour les celles de l'AWCON contre l'Ouganda.

«Je pense qu'au Burundi, nous avons tellement de talents mais nous avons tellement de choses à améliorer. Il y a tellement de travail à faire. Premièrement, nous devons nous assurer que la sélection des joueuses se fait au mérite à choisir des joueuses. De plus, nous devons travailler comme une unité et avec un seul objectif et une seule direction ».

«Les joueuses doivent se soutenir mutuellement et se battre pour l'équipe. Si nous ne le faisons pas, je ne pense pas que nous puissions faire suffisamment de progrès. Tel est le problème maintenant. Nous devons nous unir et nous réjouir du succès de chacune ».

«La Fédération doit également investir davantage dans les ligues et les équipes nationales. Mais encore une fois, les deux doivent montrer des résultats et ne pas donner à la Fédération une raison de ne pas investir. Les joueuses doivent jouer avec concentration et cible. Pas seulement jouer pour la mode ou pour gagner de l'argent. Si les femmes au Burundi peuvent s'unir, alors nous pourrons faire quelque chose de grand qui fera croire en nous », déclare-t-elle.

Sumaili a également demandé à la Fédération d'investir davantage dans les équipes de jeunes car elles peuvent aider l'équipe à progresser et à se qualifier pour la CAN.

En attendant le prochain appel téléphonique pour le Burundi, Sumaili espère faire briller le drapeau de son pays très haut, maintenant que les ligues reprennent progressivement après la COVID-19.

«Cela a vraiment été une période difficile pour tout le monde parce que j'avais de gros objectifs pour la saison qui vient de se terminer avec le club et l'équipe nationale. Mais nous acceptons la situation et rebondissons. »