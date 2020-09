Egypte: Coordination avec le Conseil d'exportation des industries artisanales pour commercialiser le produit égyptien

La ministre de la Solidarité sociale, Nevine El-Kabbaj, a confirmé que le rôle du ministère ne se limitait pas à fournir un soutien financier, mais incluait la création d'emplois, le soutien aux petites entreprises et l'artisanat et leur commercialisation sur le marché local et international.

Lors de l'ouverture de l'exposition permanente "Bidaya" pour l'artisanat, le patrimoine et les petits projets, qui se tient à la Fondation nationale pour le développement de la famille et de la société dans le centre d'Alexandrie, lundi soir 14 sept, accompagnée du gouverneur d'Alexandrie, Mohamad Al-Charif, Mme la ministre a fait appel à la femme instruite qui possède un artisanat pour soutenir d'autres femmes en participant à l'éducation et à la formation pour élever le niveau économique de la famille et éliminer le chômage.

L'exposition "Bidaya" a pour objectif de soutenir les petits projets, l'artisanat et le patrimoine, en ouvrant des canaux de communication entre le producteur et le consommateur et en offrant des lieux de vente des produits aux meilleurs prix.