Egypte: Le pays tient à renforcer les mécanismes de coopération avec l'Arménie tous azimuts

L'Egypte tient à renforcer les mécanismes de coopération avec l'Arménie aux différents niveaux de sorte à réaliser les intérêts des deux peuples amis, a affirmé le président Abdel Fattah Al-Sissi lors de son entretien, lundi 14 sept, avec le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan, en présence du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukry, et de l'ambassadeur d'Arménie au Caire.

M. Al-Sissi a affirmé la particularité historiques des relations égypto-arméniennes, selon le porte-parole de la présidence de la république, Bassam Radi.

L'Arménie est fière des relations de coopération étroites et constructives avec l'Egypte, notamment à la lumière de la présence d'une grande communauté arménienne en Egypte, a dit M. Mnatsakanyan, évoquant le poids de l'Egypte aux niveaux international et régional et son rôle axial équilibré dans la région.

Et d'ajouter que son pays tient à renforcer la coopération bilatérale, notamment aux niveaux touristique, culturel, commercial et économique.

Les développements des situations en Libye, en Syrie et au Liban et la cause palestinienne ont été au menu des discussions, a indiqué le porte-parole de la présidence, signalant qu'un consensus a été trouvé entre les deux parties sur l'importance de mettre un terme aux ingérences extérieures dans la région.

Des questions liées à la coopération bilatérale ont été abordées lors de la rencontre, comme l'augmentation des investissements réciproques et des échanges commerciaux, notamment dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, de l'enseignement technique et du tourisme, a dit M. Radi.