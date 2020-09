Egypte: Le chef d'Etat Major assiste à la principale phase du projet des" Centres de commandement externes à deux niveaux (Fath-41)"

Le général Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées, a assisté à l'étape principale du projet des "Centres de commandement externes à deux niveaux (Fath-41) mené par l'une des formations militaires de la région centrale et qui a duré plusieurs jours, et qui s'inscrit dans le cadre du plan annuel d'entraînement combatif pour les formations et unités des forces armées.

L'étape principale a commencé par l'exécution des procédures de préparation et d'organisation de la bataille, ensuite le chef d'état-major des forces armées a passé en revue les centres de commandement et de contrôle pour s'assurer de leur état de préparation.

Cette étape a révélé le niveau élevé de préparation au combat des éléments participants ainsi que leur capacité à se servir des derniers moyens de commandement, et de contrôle pour mettre en œuvre les tâches planifiées et exceptionnelles pendant les étapes du projet.

Le général Farid a transmis les salutations et les remerciements du Président Abdel Fattah Al-Sissi, commandant suprême des forces armées, et du général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées et Ministre de la défense et de la production militaire, aux hommes de la région militaire centrale, soulignant que la formation est l'essence de la compétence au combat et le facteur décisif dans l'accomplissement de leurs tâches.