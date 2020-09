Sénégal: Le CESE va auditionner des autorités du secteur de la santé, à partir de mardi

Dakar — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) va entamer une session ordinaire, mardi, sur les "effets" de la pandémie de Covid-19 "sur le système de santé au Sénégal", annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette session sera l'occasion pour le CESE de "se pencher sur les nouvelles orientations pour une politique sanitaire plus résiliente et des services de qualité performants".

Elle va démarrer à 10 heures par l'audition du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, par visioconférence et "sous la présidence" de la présidente du CESE, Aminata Touré.

"Six autres auditions sont prévues dans le cadre de la session, qui verra défiler au Conseil [économique, social et environnemental] l'ensemble des autorités sanitaires chargées du suivi de la pandémie de Covid-19, ainsi que les professionnels et spécialistes de la santé publique et privée", ajoute le communiqué.

Mercredi, le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann et le professeur Souleymane Mboup, directeur de l'Institut de recherche en santé seront auditionnés par les membres du CESE, sur "les défis de la prise en charge des personnes infectées".

D'autres auditions prévues mardi 22 et jeudi 24 septembre seront consacrées à la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles (diabète, hypertension, etc.).