Ile Maurice: Post-Wakashio - 700 mètres du littoral de l'île aux Aigrettes nettoyés

communiqué de presse

Rinçage, nettoyage à haute pression et du materiel absorbant. Autant de techniques utilisées par la société Polyeco S.A pour le nettoyage de la côte sud-est après qu'environ 800 tonnes d'huile lourde du MV Wakashio se sont déversées le 6 août dans le lagon de Pointe-d'Esny.

Selon un communiqué émis ce mardi 15 septembre 2020, la société grecque expliqué que depuis le 7 septembre, 700 mètres du littoral rocailleux de l'île aux Aigrettes ont été nettoyés. Rappelons le, l'île était la première touchée par la nappe d'huile. Quant à l'île aux Fouquets, la phase une a également pris fin.

Ci-dessous, le communiqué de Polyeco :

Polyeco s'associe à la communauté locale pour lutter contre la marée noire

700 mètres de littoral nettoyés avec succès à l'île aux Aigrettes.

Pointe Jérôme, Maurice, 15 septembre 2020

Les opérations de nettoyage se poursuivent à un rythme soutenu depuis ces quatre dernières semaines dans le sud-est de l'ile. Depuis le 7 septembre, 700 mètres de littoral rocailleux de l'île aux Aigrettes ont été nettoyés avec succès. La première phase a été complétée à l'île aux Fouquets.

Le personnel qualifié de Polyeco, entreprise pionnière en matière de services de protection de l'environnement et de solutions de gestion durable des déchets, a efficacement enlevé le fioul du littoral, des plages et des îles de cette région côtière en utilisant des techniques telles que le rinçage, le nettoyage à haute pression ainsi que du matériel absorbant. Dès le premier jour, Polyeco a été aux côtés de la communauté locale pour remettre ce littoral dans les meilleures conditions possibles, et l'entreprise est particulièrement satisfaite du progrès réalisé jusqu'à présent.

«Polyeco a collaboré avec plus de 120 pécheurs et habitants de la région pour effectuer les opérations dont les résultants sont jusqu'à présent impressionnants. Grâce à ce travail d'équipe efficace, nous avons réussi à nettoyer plus de 700 mètres de littoral contaminés à Mahébourg et plus de 500 m à Rivière des Créoles. La communauté nous a donné leur soutien et nos échanges ont été fructueux. Nous apprenons les uns des autres tous les jours», déclare George Artemakis, directeur du Oil Spill Response Department du groupe Polyeco.

L'entreprise a inspecté la côte et les îles alentours pour cartographier le niveau de contamination de chaque région. Cela a permis de créer un plan d'action détaillé. De plus, la décontamination de 2,5 kilomètres de côtes légèrement pollués entre Blue Bay et Point Jérôme, a été complétée. Polyeco nettoie les résidus d'huile lourde de la côte rocailleuse de l'île aux Aigrettes à l'aide de produits absorbants et cela sous la supervision de la Mauritian Wildlife Foundation.

L'équipe de Polyeco est en stand-by 24/7 et la surface de la mer est inspectée à la recherche de débris contaminés ou de traces d'huile lourde. Les techniques de nettoyage ont été choisies selon le type de zones touchées afin d'enlever efficacement l'huile lourde des côtes.