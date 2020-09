Cote d'Ivoire: Coiffure et esthétique - Fire Deeziah donne les recettes pour éviter la chute de cheveux africains

La styliste, modéliste et lockticienne, Fomia Ouattara alias Fire Deeziah, a animé, le week-end dernier, une conférence au sein de son établissement sis à la Riviéra Palmeraie. C'était à l'occasion de l'ouverture des activités de son tout premier salon de coiffure : Deeziah Square.

Cette rencontre avait pour thème « Communication sur la chute des cheveux africains », la lockticienne (spécialiste en dreadlocks).

La styliste a d'abord présenté son salon de coiffure avant d'inviter le nombreux public, au nombre duquel des artistes, des mannequins, des acteurs et des journalistes, à faire attention à la chute des cheveux qui ne touche pas seulement les chevelures de type occidental, mais dégrade aussi les cheveux africains.

Selon elle, la principale raison de ce problème est le stress des cheveux. « Les Africaines ne donnent pas de temps de repos à leurs cheveux qui sont chaque fois à la merci des salons de coiffure. Or, l'utilisation des produits chimiques et défrisants cause la chute des cheveux », a indiqué Fire Deeziah.

Qui, pour éviter ce phénomène esthétique, préconise de « laisser les cheveux respirer en espaçant les coiffures d'au moins un mois.

Cela facilite la circulation sanguine. Il faut aussi laver quotidiennement les cheveux, les hydrater et les peigner à l'eau et à l'huile, de préférence, celle à base de Coco, avec un gros peigne et surtout, arrêter l'utilisation de défrisants et autres produits chimiques pour le soin des cheveux », a conseillé la responsable de Deeziah Square.