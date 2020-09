Madagascar: Justice - L'audience foraine à Bealanana reportée

Le problème d'infrastructure est répercuté sur le service public judiciaire dans le district de Bealanana.

La salle de réunion de la Mairie avait été aménagée pour accueillir l'audience foraine, vendredi. Mais à cause du non respect des normes sanitaires, les autorités judiciaires présentes sur place ont décidé de reporter le programme au 25 septembre. Le problème c'est qu'« un espace de huit mètres sur six était réservé pour abriter l'audience alors qu'aucun justiciable ne portait de masque», indique le maire de Bealanana, Aziz Andriamitantsoa, sur le plateau de la Télévision nationale.

La Justice de proximité figure parmi les priorités du gouvernement pour résoudre les divers problèmes dont l'insuffisance d'infrastructure, le manque de ressources humaines et autres. Le district de Bealanana sera doté d'un nouveau bâtiment de tribunal de première instance au cours de l'année 2021. C'est ce que le ministère de la Justice prévoit dans les projets à réaliser pour les trois prochaines année s. De même pou r Ambatofinandrahana qui ne dépendra plus de l'assistance du tribunal d'Ambositra. La mise en place des nouvelles infrastructures dédiées au désengorgement des prisons seront installées à Antsiranana, Besalampy et Ambilobe.