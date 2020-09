Madagascar: Ecole de foot - Les jeunes pousses retrouvent leur pelouse

Les jeunes de l'école de foot ont retrouvé le chemin du stade.

Après la déclaration du président de la République concernant la nouvelle étape du déconfinement, la reprise du sport en club ou en association est désormais autorisée depuis la semaine dernière. Cela concerne surtout les écoles de football.

En Effet, la plupart d'entre elles ont commencé leur premier entraînement ce week-end. Après presque sept mois de disette sportive, les terrains ne semblaient plus à présent vides et silencieux. Les jeunes pousses à l'issus de différentes écoles de foot ont retrouvé avec plaisir, le chemin de leur pelouse. Pourtant, les consignes sur le respect des gestes sanitaires étaient de mise, puisque la covid-19 reste dangereuse et encore présente sur tous les territoires malagasy.

C'est le cas des jeunes du Net Foot Mada. Les catégories U8 à U12 sous la houlette de Rivo Manantsoa Rasolonanahary ont repris leur entraînement ce samedi sur le terrain de la HJRA Ampefiloha. C'était le moment qu'ils attendaient tous, l'autorisation de retoucher un peu le ballon. Ces joueurs de la première division ont aussi commencé à s'entraîner depuis hier dans le cadre de la préparation du championnat de la ligue.

Pour l'école de Football Avenir de Madagascar (EFAM) à Toamasina, quant à elle, la première rencontre a été une véritable réussite pour la cinquantaine de joueurs et éducateurs présents. L'entraînement s'est encore basé sur les exercices de techniques individuelles durant un certain temps dans le but de respecter les diverses consignes de sécurité Covid-19 en vigueur sur la pelouse. Pourtant, les yeux des enfants expriment la joie de retrouver leurs copains et leurs entraîneurs.