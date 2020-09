Afrique: Les 10 meilleurs casinos en ligne en Tanzanie

L'Afrique n'est certainement pas le continent le plus actif en matière de jeux d'argent au monde, car dans la plupart de ses pays, les jeux d'argent sont soit non réglementés, soit interdits. Néanmoins, certains territoires sélectionnés ont une attitude plus positive envers les activités de jeu et la Tanzanie est l'un d'entre eux. En Tanzanie, les jeux de hasard sont autorisés et légalement réglementés, il existe un grand nombre de casinos terrestres dans tout le pays et même certains des sites de casino tanzaniens titulaires d'une licence à l'intérieur du pays.

En outre, les joueurs tanzaniens sont autorisés à jouer dans les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs tanzaniens situés à l'étranger et les casinos sont heureux de prendre leurs paris en retour.

Aujourd'hui, nous vous proposons d'examiner de plus près la liste des 10 meilleurs casinos en ligne en Tanzanie ainsi que des conseils pour choisir le bon parmi eux et pour les anglophones vous pouvez toujours visiter ce lien https://www.bestcasinosites.net/tanzania/. Ceux qui ne veulent pas jouer dans un casino en ligne tanzanien pour de l'argent réel peuvent jouer à la sélection de jeux gratuits pour le plaisir. Et quand vous en aurez fini avec eux, que vous aurez vos favoris et une stratégie de pari parfaite, vous pourrez vous diriger vers un casino en ligne Tanzanien et faire un pas vers votre premier jackpot.

Liste des 10 meilleurs opérateurs en Tanzanie

1 - Omni Slots

Omni Slots est rempli de jeux étonnants de 11 développeurs. Leurs bonus quotidiens offrent suffisamment d'opportunités pour en essayer un grand nombre. Omni Slots est généralement positive. À l'exception des jeux en direct, ce casino offre une grande sélection de jeux ainsi que des bonus réguliers et surprises qui vous aideront à continuer à tourner. Avez-vous envie de faire partie de l'histoire ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui et réclamez le package de bienvenue de 600 € qui est réparti sur vos deux premiers dépôts. Utilisez le code de bonus de dépôt "GZION75" pour réclamer un bonus de 100 % jusqu'à 300 € + 75 tours gratuits. Effectuez votre deuxième dépôt en utilisant le code promo exclusif du casino "GZION20" pour bénéficier d'un bonus de 50% jusqu'à 300 € + 20 tours gratuits.

2 - 888Casino

Depuis sa création en 1997, 888casino a réussi à constituer un noyau de joueurs fidèles. Parallèlement, grâce à des mises à jour régulières de leurs services, ils sont en mesure d'atteindre la plus récente génération de joueurs de casino en ligne. Après tout, deux décennies d'expérience devraient être plus que suffisantes pour parvenir à l'état d'excellence dans votre domaine. Mettons ce casino en ligne primé sous le microscope alors que nous sommes à la recherche de sa formule de succès et de popularité.

3 - 1xBet Casino

1xBet est l'un des meilleurs sites de paris en ligne, à juste titre. Il s'est propulsé au sommet en combinant une vaste gamme d'événements avec des promotions somptueuses et en simplifiant les processus les plus frustrants qui accompagnent un compte de pari. Leur section de paris s'est développée, tout comme leur sélection de jeux de casino.

4 - Bet365 Casino

La seule chose que tout le monde sait sur bet365 Casino est le fait qu'il s'agit d'une des plus grandes entreprises au monde. Que vous viviez au Canada, en Inde, en Australie, en Tanzanie, en France, en Égypte, au Brésil ou ailleurs, vous devez avoir entendu parler de bet365 et de ses services. Pas sans doute. Ils sont probablement les plus grands noms de l'industrie des jeux d'argent en ligne - et c'est une industrie assez énorme. bet365 est là quand il s'agit d'événements sportifs et d'équipes. Les clubs sportifs les plus célèbres ont leur logo sur leurs maillots et dans leurs stades. Venez donc faire un voyage avec nous pour tout savoir sur le casino bet365.

5 - 777casino

777casino, le jackpot n'est pas seulement un jeu, c'est un mode de vie. Ce casino en ligne a été créé en 2015. La destination de jeu en ligne apporte une sophistication avec un avantage. C'est le choix idéal pour les joueurs qui ont une préférence pour les jeux à jackpot. 777casino sert de catalogue en ligne pour les jeux de près de 20 fournisseurs de logiciels. Cela signifie qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à jouer en tant que membre de ce site.

6 - 22BET Casino

22BET Casino est en ligne depuis 2018. Son objectif est de servir le plus grand nombre de joueurs possible. C'est pourquoi les services du casino accordent une grande attention au point de vue du client. Cela signifie l'ajout d'un énorme portefeuille, de nombreuses options bancaires et de langues, ainsi que le support de nombreuses devises.

7 - 10Bet

9 développeurs de logiciels de jeux complètent la collection de jeux de 10Bet Casino, un site de jeux hybride - paris et casino -, disponible depuis 2003. Licencié par la Commission britannique des jeux d'argent, 10Bet Casino est une excellente source de jeux et de bonus qui se complètent mutuellement. Un compte sur ce site de casino en ligne britannique devrait suffire à tout joueur.

8 - Unibet Casino

Casino Unibet est la propriété d'Unibet Group Plc et est en activité depuis 1997. Le casino propose une liste de 500 jeux impressionnants dont la version instantanée fonctionne sur le logiciel Net Entertainment, tandis que le logiciel téléchargeable propose des jeux alimentés par Microgaming. Les joueurs peuvent profiter des jeux de table classiques, des jeux de cartes traditionnels, d'une variété de machines à sous à rouleaux et de machines à sous vidéo, ainsi que d'une petite sélection de jeux de vidéo poker. Les machines à sous sont la spécialité du casino, avec des titres passionnants comme Arabian Nights, Fishy Fortune et Vikings Treasure offrant une action jackpot sans fin. Il y a même des jackpots progressifs pour les gros gains !

9 - Intertops Casino

Intertops est l'un des sites de jeu en ligne les plus populaires et les plus importants d'Internet. En plus d'offrir un excellent livre de sport et une salle de poker, ils gèrent également un casino en ligne. Il est principalement alimenté par le jeu en temps réel et propose plus de 300 jeux de casino. Les joueurs peuvent soit télécharger et installer le logiciel gratuit, soit jouer instantanément dans le casino spécial sans téléchargement.

10 - RoyalSpinz Casino

Le casino RoyalSpinz est présent sur la scène des jeux d'argent en ligne depuis 2015. Depuis lors, la société n'a cessé d'accroître sa base de joueurs ainsi que sa collection de jeux. À ce jour, RoyalSpinz Casino propose plus de 500 jeux dans différents thèmes et catégories. 12 studios de logiciels fournissent le portefeuille de jeux pour le site. Parmi ceux-ci figurent également Play'N Go et BetSoft.

Comment choisir le bon casino en ligne en Tanzanie ?

Si nous parlons des gains, chaque joueur devrait vérifier ces informations avant de jouer à un casino en ligne en Tanzanie :

1 - Licences valides

En raison du nombre de sites d'escroquerie existants, il est devenu obligatoire pour tous les sites de casino d'obtenir une licence auprès des organismes de réglementation des pays où ils opèrent. Actuellement, les commissions qui délivrent la plupart des licences sont celles de Malte, de Curaçao et du Royaume-Uni.

2 - Sécurité

La sécurité est une caractéristique essentielle des sites de casino en ligne, car lorsque vous déposez et retirez de l'argent en jouant, vous voulez avoir l'assurance que vos données financières sont en sécurité, sans parler des autres données personnelles que vous devez utiliser pour vous inscrire sur le site. En général, les bons casinos en ligne vous demanderont de fournir quelques informations personnelles de base afin de vérifier votre identité et de vous assurer que vous avez l'âge légal pour jouer, et il se peut qu'on vous demande de fournir une copie de votre carte d'identité avec photo. Ne jouez que sur des sites protégés par un certificat SSL, car cela prouve que toute information que vous entrez sur le site est protégée.

3 - Assistance à la clientèle disponible

Bien entendu, vous aurez toujours besoin de leur équipe de soutien pour vous aider à clarifier les problèmes. Lisez les évaluations des autres joueurs ou des sites web de critiques pour voir à quel point leur service clientèle est réactif. Leurs chargés d'assistance à la clientèle sont-ils des professionnels du domaine ? Comprennent-ils le système et peuvent-ils apporter des solutions efficaces lorsqu'ils reçoivent des plaintes ? Travaillent-ils 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et y a-t-il de nombreuses façons de les joindre ? Ils doivent disposer d'une assistance en direct, par courriel et par téléphone, et doivent également être actifs sur les médias sociaux.

4 - Promotions et bonus

Ce n'est pas censé être votre seul critère, mais il doit être pris en compte dans le choix d'un casino où jouer. S'il offre un bonus sans dépôt, cela peut vous aider à essayer certains de ses jeux, à maîtriser le fonctionnement du site et les stratégies de paiement des jeux, et à vous familiariser avec les règles avant de commencer à parier votre propre argent.

Maintenant, le bonus de dépôt augmente votre capital et vous donne plus d'argent à parier. Mais, dans l'ensemble, vous devez tenir compte des conditions de mise des bonus et des autres conditions qui y sont attachées pour savoir quelle en serait la valeur estimée et si elles sont bonnes pour vous.

5 - Interface utilisateur et compatibilité avec les téléphones portables

Si un site web de casino n'est pas encore intuitif et que ses jeux ne peuvent toujours pas être joués sur un téléphone portable, alors vous n'avez peut-être pas d'affaire avec lui. Assurez-vous de vérifier la vitesse de navigation du site web et l'interface avant de les choisir. S'il ne se charge pas sur votre mobile, s'il n'a pas d'application mobile ou s'il est très lent à charger les jeux et à vous faire accéder aux différentes catégories et aux liens, il ne suffit pas.

6 - Fournisseur de logiciels et catalogue de jeux

Chaque joueur a une préférence en matière de jeux, car les différents jeux proviennent de différents fournisseurs. Ne vous inscrivez pas ou ne pariez pas dans les casinos qui ne vous permettent pas de vous faire une idée de leur lobby et de certains des jeux avant de vous inscrire.

Conclusion

La Tanzanie possède l'une des plus grandes communautés de joueurs de casino en ligne de la région et elle continue de se développer à mesure que de nouveaux opérateurs entrent sur le marché et rendent encore plus gratifiant le fait de jouer sur Internet plutôt que d'aller dans un casino proche. De grandes marques proposent déjà de vastes collections de jeux de casino et les bonus qui les rendent encore plus divertissants.