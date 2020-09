Angola: Le ministre Marcy Lopes salue l'exécution des projets sociaux à Benguela

Benguela — Le ministre de l'Administration du territoire (MAT), Marcy Lopes, a donné, lundi, une note positive au gouvernement de la province de Benguela, en raison du degré d'exécution et de la qualité des travaux sociaux en cours dans la municipalité de Baía Farta, qui bénéficient aux citoyens et au pays.

Selon le ministre, qui a entamé lundi une visite de travail de 48 heures dans la province, devant une délégation interministérielle, il a noté un grand sens de dévouement de la part des personnes impliquées dans la réalisation des travaux sociaux en cours dans ce district de pêche.

Marcy Lopes a déclaré que, malgré le processus de réduction du personnel en raison du contexte imposé par Covid-19, les entreprises impliquées fonctionnent normalement et tout indique que les projets seront achevés en respectant les délais.

À Baía Farta, le ministre a tenu une réunion de travail à huis clos avec les autorités locales et les entrepreneurs, puis il a inauguré la section d'un kilomètre qui relie le siège de la municipalité au cimetière local.

Marcy Lopes a également visité les travaux de construction des écoles de Comandante Kassanje et du quartier Alto Liro, toutes deux de sept salles de classe chacune.

De même, le ministre et la délégation ont visité les travaux de terrassement sur le tronçon de 40 kilomètres de long et 10 mètres de large qui relie le siège de Baía Farta au village de Muhaningo. Avec un budget de 180 millions de kwanzas, ces travaux sont à un niveau d'exécution de 25% et devraient être achevés d'ici le 28 février 2021.

Dans son mot de circonstance, qui a précédé la réunion de travail à Baía Farta, le titulaire du MAT a félicité les autorités locales, en particulier le gouvernement provincial et l'administration de Baía Farta, pour leur engagement, soulignant que si cet engagement se vérifie dans la mise en œuvre de tous les projets de la province, il y aura certainement du développement et le pays gagnera.

Durant deux jours, la délégation, composée notamment des secrétaires d'Etat aux Finances, à l'Energie et aux Eaux, à l'Education, à l'Agriculture et Pêche, à la Santé, aux Travaux publics et à l'Aménagement du territoire, va également évaluer les actions entreprises par le gouvernorat local.

Dans le cadre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) et du renforcement de la décentralisation administrative et financière, la délégation du Gouvernement central va visiter Benguela, chef-lieu de la province du même nom (littoral-sud).

Elle effectuera également des déplacements dans les municipalités de Bocoio, de Catumbela et de Lobito, ville portuaire de la province de Benguela.