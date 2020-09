Maroc: Abdelaziz Barrada - L'ancien de l'OM évoque ses mauvais souvenirs de Bielsa

Joueur de l'Olympique de Marseille de 2014 à 2016, Abdelaziz Barrada n'a pas gardé de bons souvenirs de Marcelo Bielsa, entraîneur du club phocéen lors de la saison 2014-2015.

Invité sur le plateau de RMC Sport, le milieu de terrain marocain a évoqué le comportement et les méthodes du coach chilien. Et il n'y va pas par le dos de la cuillère.

« Tu passes devant lui le matin et qu'il n'y a même pas un 'bonjour'. Quand il est dans le même ascenseur qu'un international français, Steve Mandanda, et qu'il n'y a même pas un 'bonjour' entre les deux, ça manque de diplomatie. Il faut une relation humaine entre un joueur et un entraîneur et ça n'a pas été le cas », a déploré Barrada.

« Il avait sa façon de faire qui ne me plaisait pas trop. On a fini quatrième mais aussi sur les gentes. Personnellement je n'en garde pas un bon souvenir. Certains joueurs dont je ne citerai pas les noms étaient en désaccord avec lui. Il avait ses joueurs et un groupe. Dès le mardi, on savait déjà qui allait jouer le week-end... », a ajouté le joueur, qui évolue actuellement à l'US Lusitanos Saint-Maur.

Bielsa appréciera.