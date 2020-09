Maroc: Youssoufia - Réunion pour l'examen de la possibilité de réalisation de projets socioculturels

Youssoufia — Une réunion de travail consacrée à l'examen de la possibilité de réaliser des projets socioculturels dans certaines zones relevant de la province de Youssoufia, a été tenu lundi au siège de la Direction provinciale du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports (secteur de la jeunesse et des sports).

Cette réunion tenue en présence notamment de la Directrice provinciale de la jeunesse et des sports, Mme Kaoutar Barbich et des cadres de ladite Direction, vise à examiner la situation des infrastructures socioculturelles au niveau village Mzinda, relevant de la commune El Guentour, et à mettre en place une vision sectorielle, à même de définir des projets susceptibles d'être mis en œuvre, en coordination avec des partenaires potentiels dans cette zone.

Au rang de ces partenaires figurent le Groupe OCP, la province de Youssoufia, les autorités locales, la commune Mzinda, le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le secteur de la culture, l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et la société civile.

Lors de cette réunion, il a été procédé à la présentation de trois propositions concernant la création d'un Complexe socioculturel, économique et sportif à Mzinda, la création d'une crèche et d'une école maternelle, ainsi que d'un terrain sportif de catégorie B.

Le Complexe socioculturel, économique et sportif comporte trois espaces, un club féminin (concerné par la qualification professionnelle et la lutte contre l'analphabétisme), un centre dédié à la jeunesse ayant pour mission l'amélioration des compétences professionnelles des jeunes dans tous les domaines, outre une salle de sports.

Le projet de création d'une crèche et d'une école maternelle vise, quant à lui, à répondre au souci d'amélioration et de promotion des services socio-éducatifs au profit des enfants de 03 à 06 ans, notamment ceux issus des classes moyenne et démunie.

La réalisation de cet espace éducatif est à même de promouvoir chez les enfants l'esprit de groupe et le développement de leurs compétences psychologiques et mentales.

S'agissant du projet de réalisation d'un terrain de sport, celui-ci devra permettre aux jeunes de la région de mettre en avant leur talent et de découvrir de nouvelles stars sportives.

S'exprimant à la clôture de cette réunion, Mme Barbich, a souligné que les projets proposés nécessitent la fédération des efforts de tous les partenaires afin de réaliser l'essor socio-économique escompté du village Mzinda.

Cette réunion intervient dans le cadre de la mise en application des orientations des autorités provinciales de Youssoufia, ainsi que de l'ouverture de la Direction provinciale du ministère de la Culture sur les communes urbaines et rurales relevant de la province.