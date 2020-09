Cote d'Ivoire: 43 ème édition de l'opération Grand Ménage - Adjamé rendu propre par le ministère de l'assainissement et de la salubrité

Le samedi, 05 septembre 2020, à Adjamé - Mirador , une équipe du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass), avec à sa tête, le conseiller technique, Brihima Fofana, a procédé, au lancement de la 43 ème édition de l'opération Grand Ménage, placée sous le thème " Stop, le caniveau n'est pas une poubelle".

Appuyées par ses partenaires que sont, la Sodeci et l'association des vendeurs et commerçants du Boulevard Charles de Gaulle d'Adjamé, les activités du Minass ont été essentiellement marquées par le curage des caniveaux, devenus des dépotoirs par excellence pour certains commerçants et visiteurs.

Pour Madame Kouamé Keté, coordinatrice nationale de l'opération "Grand Ménage", cette action citoyenne vise non seulement à débarrasser les caniveaux des déchets, mais aussi, à prévenir les inondations afin de préserver la santé et la vie des populations ivoiriennes. « Merci au Gouvernement et à Madame le Ministre pour son implication personnelle.

Elle est à la tâche. Ce n'est pas la première fois que le ministère vient à Adjamé, qui est la capitale commerciale du District d'Abidjan.

Nous sommes une population de 400 000 habitants, mais dans la journée, nous nous retrouvons avec une population de 2 à 3 millions d'habitants. », a déclaré Diebkilé Aboubacar, 5ème Adjoint au maire chargé de l'Environnement, de la Salubrité, de la Santé et du Cadre de vie dans la commune d'Adjamé.

Il convient de rappeler que l'opération Grand Ménage se tient chaque premier samedi du mois, sur toute l'étendue du territoire national.