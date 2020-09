Afrique de l'Ouest: La formation au DESCOGEF de l'UEMOA officiellement lancée par l'ESA

Devenir Expert-comptable sans être obligé de franchir les frontières togolaises, c'est désormais possible grâce à l'ESA (École Supérieure des Affaires) de Dr Charles Birrégah.

Consciente de ce que, aucun développement n'est possible en laissant en marge les Experts-comptables qui ont à charge d'attester et vérifier les comptes des entreprises, donner à ces dernières des conseils sur le plan comptable et financier, et rassurer ainsi par leur sceau les investisseurs, cette école supérieure en plein dans l'éducation de qualité aux apprenants togolais mais aussi d'autres pays de la sous-région ouest africaine et du continent, et retenu comme Centre d'excellence en Sciences de Gestion pour la formation au DECOGEF, DESCOGEF et DECOFI de l'UEMOA, a lancé Lundi sa première promotion de formation au DESCOGEF de l'UEMOA.

A travers un cursus mis en place par cet établissement avec le concours d'un comité d'une quarantaine de membres, dont des Experts Comptables des Ordres nationaux des Etats de l'UEMOA, d'enseignants en Sciences de Gestion des établissements d'enseignement supérieur mais aussi et surtout des représentants de la BCEAO et de la Commission de l'UEMOA, cette première promotion, indique-t-on, aura au bout d'une année de formation à décrocher un « Diplôme d'Etudes Supérieures de Comptabilité et Gestion Financière (DESCOGEF) » ponctué d'un stage professionnel obligatoire de 3 ans.

Et la suite pour ces étudiants pionniers de la formation en Expertise-comptable à l'ESA, sera la candidature pour un diplôme final « d'Expertise Comptable et Financière (DECOFI), au terme de la validation du stage professionnel un succès aux épreuves d'un examen final, a expliqué le fondateur de l'ESA, au cours de cette cérémonie de rentrée solennel qui a connu la présence des premiers étudiants à ce cursus de formation et du corps enseignant.

Dans son mot à l'endroit des nouveaux apprenants, Dr Birrégah a manifesté sa joie « de pouvoir donner la chance à ces jeunes de devenir Expert-comptable, pour aider les entreprises à être performantes et les formations financières à être fiables, pour assurer les investisseurs et c'est le rôle des experts comptables de pouvoir aider ces entreprises à avoir l'information fiable ».

Lui-même Expert-Comptable inscrit à l'Ordre National des Experts Comptable du Togo, il a justifié sa démarche en faisant venir cette formation au Togo, par le besoin pour notre pays et autres de la sous-région, du privé pour venir investir en masse alors même que ces acteurs du privé ont besoins d'informations financières fiables que seuls les Experts-Comptables peuvent garantir.

« Nous voulons aider notre pays à travers cette formation des experts comptables pour que notre pays se développe.

Aujourd'hui on a besoin du privé, il faut que les privés viennent investir en masse, et pour qu'ils viennent, il faut des informations financières fiables et ces informations sont délivrées par les experts comptables », a-t-il analysé.

Et il espère fermement que cette première promotion baptisée « promotion Amouzougan Géraud », en mémoire à l'ancien président de jury du DESCOGEF et du DECOFI, jouera pleinement ce rôle aux côtés des entreprises.

Dans la même veine que M. Birrégah, c'est de l'enthousiasme qui s'est dégagé dans les faits et gestes des étudiants de cette promotion pionnière présents à cette cérémonie.

Parmi les étudiants qui croient en cette dynamique, il y a l'étudiant Norbert Towonou, lui-même responsable d'un cabinet d'expertise, en quête d'un agrément solide qu'il compte disposer au terme de cette formation.

Il a manifesté tout son enthousiasme pour cette formation qui s'ouvre au Togo et dont lui et ses camarades sont les pionniers.

Rendez-vous est donc pris pour le mois de Juillet 2021 pour les épreuves d'examen de la première promotion.