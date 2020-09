Algérie: Le pays élu brillamment au Conseil d'administration du PNUD/ FNUAP/UNOPS

New York — L'Algérie a été élue, lundi, au Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)/ Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)/ Bureau des Nations Unies pour les services d'Appui aux Projets (UNOPS), lors des élections des organes subsidiaires du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) tenues à New York.

L'Algérie a bénéficié, lors de cette élection, d'une très forte majorité de voix puisqu'elle a obtenu 52 voix sur les 54 votants.

Cette élection intervient, opportunément, au lendemain de la reconduction, pour une année, des programmes de coopération entre l'Algérie et le PNUD.

La présence de l'Algérie au sein du Conseil d'Administration du PNUD permettra certainement, au-delà de la mise en œuvre du programme de coopération en cours, de renforcer la collaboration et le partenariat avec cet organe onusien.

A l'issue de cette élection, l'Algérie siégera au Conseil d'administration du PNUD, à partir du 1er janvier 2021, pour un mandat de trois ans.

Le Conseil d'administration du PNUD/ FNUAP/UNOPS, créé en vertu de la résolution 48/162 de l'Assemblée générale, est placé sous l'autorité de l'ECOSOC et chargé principalement d'appuyer et de superviser les activités des agences onusiennes conformément aux orientations de l'Assemblée Générale et du Conseil Economique et Social des Nations Unies. Il est composé de 36 Etats membres.

Outre l'Algérie, le Bangladesh, Cuba, Guatemala, la Finlande, l'Iran, la Nouvelle Zélande, le Nigeria, la Russie, l'Espagne et la Grande Bretagne ont été élus pour siéger au Conseil d'administration du PNUD/FNUAP/UNOPS.