Congo-Kinshasa: Lupopo - Le coach Bertin Maku se dit satisfait de l'état physique et psychologique de ses joueurs

Le nouvel entraîneur du FC Saint Eloi Lupopo, Bertin Maku Kisamba s'est dit satisfait de l'état physique et physiologique de ses joueurs, après quelques jours d'entraînements, sanctionnés dimanche par deux matches amicaux, au stade Gaëtan Kakudji de Joli Site, à Lubumbashi.

Au premier match contre FC Aigles Volants, une équipe de la première division de l'Entente urbaine de football de Lubumbashi, les Cheminots se sont imposés 4-0, grâce à un doublé de Jonathan Masakidi (55ème et 67ème), et deux autres buts signés respectivement Diala Djenes (46ème) et Louison Sefu (36ème). Au deuxième match contre le Sporting Club Etoile Jaune qui évolue en Ligue II, Lupopo n'a fait mieux qu'un match nul de score vierge 0-0.

D'après la direction de communication de cette équipe, ces deux matches amicaux ont donc mis fin de la deuxième phase de préparation, et la troisième phase sera axée essentiellement sur les petits détails, des exercices précis autour du but, ainsi que des balles arrêtées, en attendant le démarrage du championnat renvoyé au 4 octobre prochain.

Lupopo est parmi les clubs qui ont recruté beaucoup de joueurs dans ce mercato, avec l'objectif de terminer dans les trois premières places au classement final de la 26ème édition du championnat national.

Sanga Balende, le titre dans trois ans !

D'un club à autre, le président de Sa Majesté Sanga Balende, Aly Doyen, s'est engagé dimanche, à gagner le titre de champion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), dans trois ans, a-t-il déclaré, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée, au siège de l'équipe, à Mbuji-Mayi.

Le nouveau président des rouge et or, a présenté à cette occasion les objectifs de son staff technique, et aussi sa propre vision de ce qu'il veut faire de Sanga Balende durant son mandat : « notre objectif d'abord, est de ramener Sanga Balende au top. Mais je ne veux pas vous dire si c'est cette saison on va gagner ceci ou cela, non. C'est dans deux ou trois ans que nous allons y parvenir. Nous allons gagner ce titre de la LINAFOOT et le ramener. On va venir déposer cette Coupe ici, à Mbuji-Mayi devant vous tous », a-t-il répondu à une question autour des objectifs. Pour y arriver, Ali Doyen veut bâtir sur la jeunesse. «Nous allons donner la chance aux jeunes joueurs de notre province, le Kasaï Oriental, pour qu'un joueur, qu'ils puissent aller jouer ailleurs, pourquoi pas à l'extérieur du pays ». Il a simplement demandé à tous les supporteurs de faire confiance au coach Andy-Magloire M'futila.