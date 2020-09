Afrique: La Directrice de UBA USA, Sola Yomi-Ajayi, nommée au comité consultatif de US EXIM pour l'Afrique subsaharienne

Sola Yomi-Ajayi, Directrice générale des opérations de United Bank for Africa (UBA) aux États-Unis, a été nommée membre du Comité de l'Export-Import Bank of the United States (US EXIM) pour l'Afrique subsaharienne pour 2020/2021. Créé par le Congrès américain, le Comité consultatif pour l'Afrique subsaharienne fournit des orientations et des conseils concernant les politiques et programmes américains conçus pour soutenir l'expansion du financement des produits manufacturés et des services américains en Afrique subsaharienne.

Le comité est composé de membres éminents de la communauté d'affaires américaine et Mme Yomi-Ajayi est la seule représentante d'une institution africaine. UBA USA est la seule institution de dépôt en Afrique subsaharienne qui a une licence aux États-Unis et fournit un portefeuille unique de solutions bancaires aux entreprises, aux gouvernements, aux organisations multilatérales et aux organisations de développement qui font interagissent avec l'Afrique. UBA USA fournit des services en matière de financement du commerce, la trésorerie, le change, la gestion des transactions et les prêts, en s'appuyant sur l'expérience de soixante-dix ans de UBA ainsi que sur son réseau panafricain unique.

Le président du groupe UBA, Tony O. Elumelu, a déclaré que cette nomination est la reconnaissance du rôle qu'UBA a joué pendant des décennies dans la promotion et le soutien des grandes et petites entreprises dans les 20 pays africains où la banque possède des filiales.

«La nomination de Sola, en tant que membre du Comité consultatif américain EXIM pour l'Afrique subsaharienne, est une bonne nouvelle. Le réseau global des bureaux de UBA à New York, Londres et Paris nous permet d'être l'intermédiaire financier privilégié entre l'Afrique et le reste du monde. Notre mission à UBA est totalement en phase avec les objectifs de l'US EXIM ».

Le présidente de l'EXIM, Kimberly A. Reed, qui a félicité Yomi-Ajayi et les autres personnes nommées, a déclaré : «Continent avec six des 10 économies dont la croissance la plus rapide au monde et plus d'un milliard de consommateurs, l'Afrique est prête à jouer un rôle crucial dans l'économie mondiale. Soutenir les exportations américaines vers l'Afrique subsaharienne est l'une de nos principales priorités à l'EXIM, et mes plus sincères félicitations vont aux nouveaux membres du Comité consultatif d'EXIM pour l'Afrique subsaharienne ».

Les autres membres du comité sont Daniel Runde, qui préside l'entité, C. Derek Campbell, chef de la direction, Energie et Ressources Naturelles, Inc; Scott Eisner, vice-président, Affaires africaines, Chambre de commerce des États-Unis; Rebecca Enonchong, fondatrice et chef de la direction AppsTech; Lori Helmers, directrice exécutive/responsable du financement des exportations pour les Amériques, JPMorgan Chase Bank; Florizelle Liser, présidente et chef de la direction, Corporate Council on Africa; Mima Nedelcovych, présidente, AfricaGlobal Schaffer; EE Okpa, directeur, The OKPA Co; Marise Duff Stewart, directrice des relations avec la clientèle et l'industrie, Progress Rail, et Paul Sullivan, président - Affaires internationales, Acrow Bridge.

EXIM est une agence fédérale indépendante qui promeut et soutient les emplois américains en fournissant des crédits à l'exportation compétitifs et nécessaires pour soutenir les ventes de biens et services américains aux acheteurs internationaux.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt et un millions de clients, dans plus de 1000 bureaux commerciaux et points de contact clients, dans 20 pays africains.

Offrant des opérations bancaires aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni avec une présence en France, UBA connecte les personnes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais de services aux particuliers; aux grandes entreprises; des moyens de paiement et envois de fonds transfrontaliers innovants; le financement du commerce et les services bancaires connexes.