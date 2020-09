Ile Maurice: «Sir Gaëtan» - Le pompage reprend mercredi

Une mer houleuse empêche Polyeco S.A et Dive Solutions (Mauritius) de pomper les 5, 4 tonnes métriques de diesel restantes et les 2 tonnes métriques de lubrifiants qui se trouvent à bord du Sir Gaëtan.

Dimanche, les deux entreprises ont pu enlever 19, 6 tonnes métriques de diesel bien que la mer était très agitée. Des bouées ont été placées autour du lieu du naufrage, au large de Poudre-d'Or.Trois plongeurs en provenance de Grèce ont participé aux opérations. «We are very pleased with operations inspite of heavy swelling at sea. And more to come as part of the operation plans submitted and approved by authorities», a affirmé Athanasios Polychronopoulos, Executive Chairman de Polyeco, dimanche.

Toutefois, l'état de la mer s'est détérioré hier et n'a pas permis aux opérations de reprendre. Le pompage ne se fera pas non plus aujourd'hui car des vagues de 4 mètres sont annoncées dans cette zone. Selon des sources concordantes auprès de Polyeco S.A et de la Mauritius Ports Authority (MPA), les opérations reprendront demain. «Nous prévoyons de reprendre le pompage à partir de mercredi. Bien sûr, si les conditions météorologiques le permettent. Le courant est trop fort. Cela rend les opérations très risquées.»

Dans la matinée de samedi, le remorqueur Posh Perseverance, battant pavillon singapourien et mobilisé par la MPA, a transporté du matériel destiné aux deux sociétés qui se sont engagées à pomper le carburant. Dimanche, des équipements, en provenance de Grèce, sont arrivés à Maurice pour aider aux opérations.

À noter que la technique utilisée pour vider les réservoirs est un système de perçage «Hot Tap» antidéflagrant. Ce système permettra de faire des ouvertures en toute sécurité et de placer des valves dans des réservoirs contenant du carburant.

Il est prévu que les opérations durent entre sept et dix jours si les conditions climatiques sont favorables.