Egypte: Le PM suit l'état d'avancement des projets à Behira

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a tenu mardi,15 sept, par visioconférence une réunion pour suivre l'état d'avancement des projets en cours d'exécution au gouvernorat de Béhira, en présence du ministre du Développement local, Mahmoud Chaarawy, du gouverneur de Béhira, Hecham Amena, son vice, Nehal Balbae et le directeur de sécurité de Béhira, Mohamed Wali.

M. Madbouly a souligné que la réunion avec les gouverneurs avait pour but de donner une impulsion aux projets de service et de développement en vue d'éliminer tout obstacle et d'améliorer le niveau des services offerts aux citoyens dans les gouvernorats.

Le gouverneur de Béhira a passé en revue le plan du financement du gouvernorat pour l'exercice financier 2020/2021, précisant que le montant du plan était estimé à 802 millions de LE pour la mise sur place de 28 projets conformément aux directives présidentielles d'améliorer l'efficacité des routes en les reliant les unes aux autres et de faciliter la circulation.

M. Amena a également étalé les projets de l'initiative présidentielle "Vie décente" qui a compris 8 villages avec 91 projets dans les divers secteurs dont le drainage sanitaire, l'eau potable, les routes, les ponts et l'irrigation, la santé, la médecine vétérinaire, l'électricité et l'enseignement avec un coût de 310.77 millions de LE.

Il a évoqué également le projet de la zone industrielle à Wadi El-Natroune et la zone logistique de Damanhour, notant qu'un plan avait été élaboré pour éliminer les obstacles et achever ce projet dans 18 mois, vu son importance sur les plans économique et commercial.