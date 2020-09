Maroc/Congo-Kinshasa: Amical FIFA - La RDC affronte le Maroc le 13 octobre

Dans quasiment un mois, la RDC s'opposera au Maroc en amical Fifa, avant d'aborder la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations contre l'Angola en novembre 2020.

C'est par un match amical Fifa contre les Lions d'Atlas du Maroc que les Léopards vont faire reprendre la préparation de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2022. Selon les nouvelles dates publiées le 18 août 2020 au Caire par la Confédération africaine de football (CAF), la RDC sera aux prises avec l'Angola dans une double confrontation le 9 et 17 novembre 2020. Et pour préparer ces deux rencontres, la RDC sera en stage bloqué au Maroc assorti donc de ce match amical international.

Le 7 septembre 2020 sur son site web, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a été la première à officialiser l'organisation de cette rencontre prévue le 13 octobre 2020 à 19h (heure locale) au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. De son côté, le Maroc conduit par Hakim Ziyech prépare la double confrontation contre la Centrafrique. Avant le match contre la RDC le 3 octobre, la sélection marocaine entraînée par Vahid Halilhodzic jouera, le 9 octobre, contre le Sénégal toujours en amical Fifa. Ces deux rencontres se joueront à huis clos.

La Fédération congolaise de football association (Fecofa) a annoncé un deuxième match amical des Léopards, au cours de cette répétition Fifa, contre les Mourabitounes de la Mauritanie. Mais aux dernières nouvelles, la Mauritanie aurait décliné la proposition de la Fecofa, préférant un match contre les Lones Stars de la Sierra Leone.

Quels Léopards pour ce match ?

Ce match amical contre le Maroc tombe à pic pour le sélectionneur de la RDC, Christian Nsengi Biembe. « Il était en effet cohérent de terminer le premier stage de la reprise par au moins un match de haut niveau dans un excellent cadre de travail. Il fallait profiter d'un excellent site pour bosser à fond », a-t-il déclaré sur le site officiel de la Fecofa. L'on attend donc voir la mouture des Léopards pour cette rencontre amicale de reprise après la longue interruption due à la pandémie de Covid-19. A un mois de ce match, l'heure est certainement à l'envoi de pré-convocation aux joueurs.

Christian Nsengi se basera sur le groupe qui existe déjà avec des cadres comme Tisserand, Bakambu, Mbemba, Kebano, etc. Gaël Kakuta, qui fait un début génial avec Lens en Ligue 1 française, pourrait être là. Samuel Moutoussamy, impressionnant lors des derniers matchs amicaux contre l'Algérie (un but partout à Blida) et la Côte d'Ivoire (défaite un but à trois à Amiens) pourrait avoir l'occasion de mieux s'ancrer dans cette sélection congolaise où les places deviennent cher payées. Paul-José Mpoku va peut-être manquer à l'appel. Blessé lors de l'entrainement, le milieu organisateur d'Al Wahda aux Emirats Arabes Unis a été opéré au ménisque, il est en plein rééducation en ce moment.

Notons-le aussi, d'autres jeunes, surtout binationaux, semblent toquer à la porte de la sélection, tels le latéral gauche Boli Bolingoli, transféré de Celtic Glasgow à Istanbul Basaksehir (champion de Turquie en titre), ou encore le jeune défenseur Axel Disasi, transféré de Reims à Monaco en Ligue 1 française, et le milieu relayeur Stéphane Omeonga, ancien d'Hibernian FC en Ecosse et nouveau joueur de Pescara en série B italienne, qui a une fois déclaré : « Si on fait appel à moi pour la CAN ? Bien sûr que j'y vais ». Et Wait and see.