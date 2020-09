Congo-Brazzaville: Concours international d'écriture - Les musiciens et paroliers invités à concourir.

La participation aux « Chansons sans frontières », concours d'écriture d'un texte de chanson en français est gratuite et individuelle. Il est ouvert aux artistes musiciens et paroliers de tous âges et de tous les pays du monde à l'exception des professionnels et des personnes résidant en France. Les inscriptions se clôturent le 14 décembre 2020.

Le concours international d'écriture d'un texte de chanson en français qu'organisent l'association Fusaca et Accord Production a pour objectif de permettre aux participants de s'exprimer librement et dans une dynamique de partage, de respect et d'ouverture, par l'écriture d'un texte de chanson en français. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents d'auteurs de chansons francophones.

Pour y participer, les candidats doivent écrire un texte de chanson sur le thème « Besoin d'air » en lien avec « Dis -moi dix mots, qui (ne) manquent pas d'air. Le candidat ne doit avoir aucun lien avec une maison de disques reconnue, n'avoir fait aucun enregistrement sonore ayant été ou devant être distribué à des fins commerciales par une compagnie de distribution reconnue à l'échelle régionale, nationale ou internationale

Le texte doit être rédigé en langue française, avec trois couplets et un refrain inédit, tout en respectant les consignes et ne comporte aucune indication qui permettre de reconnaître son auteur et, ne peut être la transposition ou le plagiat d'une œuvre existante. Les illustrations et les musiques sont acceptées si elles sont réalisées en pièces jointes.

Les concurrents doivent envoyer leur texte et leur bulletin d'inscription avant le 14 décembre 2020, en s'inscrivant en ligne sur le site de Chansons sans Frontières www.chansons-sans-frontieres.fr rubrique le concours, ou par voie postale (uniquement si vous n'avez pas accès à internet), à l'adresse suivante : Association Fusaca - Chansons sans Frontières, 3, rue de la République - 14460 Colombelles - France.

L'inscription par voie postale doit être accompagnée d'un bulletin de participation (à télécharger sur le site si possible) qui devra être agrafé au texte. Ce bulletin devra mentionner : nom, prénom, adresse, pays, téléphone, adresse mail, nationalité et âge du candidat et catégorie d'inscription.

L'utilisation des dix mots n'est pas une obligation sauf pour le nouveau prix « Dis-moi dix mots » les dix mots sont proposés pour enrichir l'inspiration. Pour cette année les dix mots retenus sont : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler et vaporeux. Cependant, si le thème est respecté, il n'est pas obligatoire de les utiliser.

Six prix seront attribués. Le lauréat du premier prix bénéficiera un séjour d'une semaine en France tandis que le gagnant du deuxième prix recevra une enveloppe de 500 euros. Le conquérant du prix jeune public aura 300 euros, celui du prix français langue maternelle obtiendra une somme de 150 euros.

Le vainqueur du prix jeune public français langue maternelle empochera 100 euros, la somme de 400 euros plus une capsule vidéo seront données au lauréat du prix dis-moi dix mots.

Les prix seront remis aux candidats dans leur pays sauf au lauréat du premier prix. Le texte du gagnant sera mis en musique par les artistes de Chansons sans Frontières.

Rappelons que le concours « Chansons sans Frontières » est une aventure artistique, culturelle, éthique et festive qui a pour vocation de favoriser les échanges et le dialogue interculturel depuis son ancrage en Normandie, en France. Le concours international d'écriture francophone a été lancé en 2005.