Congo-Brazzaville: Diplomatie - Installation officielle du consul honoraire de la République de Turquie à Pointe-Noire

Le consul honoraire de la République de Turquie pour les départements de Pointe-Noire, Kouilou et du Niari, Wafic Zoueir Chmeissani, a été officiellement installé dans ses fonctions, le 14 septembre dans la ville côtière par Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire.

Il avait à ses côtés Serhan Yigit et Baron Frédéric Bouzock respectivement ambassadeur de la République de Turquie en République du Congo et préfet du Niari ; des autorités civiles et militaires du département de Pointe-Noire.

S'exprimant à l'occasion de cette cérémonie, l'ambassadeur de la République de Turquie au Congo a signifié que, la création du consulat honoraire de son pays à Pointe-Noire, permettra non seulement d'assister les citoyens turcs et de défendre les intérêts turcs se rapportant aux affaires consulaires, mais servira également à promouvoir les relations commerciales, économiques et culturelles entre le Congo et la Turquie. La ville de Pointe-Noire étant la deuxième plus grande ville, la capitale commerciale et la ville portuaire de la République du Congo, il est tout à fait logique que la Turquie y établisse une présence continue sous forme d'un consulat honoraire. Cela, poursuit-il, est de bon augure pour la tendance à la hausse du développement des relations et de la présence de la Turquie en Afrique, y compris au Congo.

« En effet, Pointe-Noire est, à bien des égards, une ville pionnière, une véritable porte d'accès au commerce et à l'industrie au Congo. Pointe-Noire est également la ville qui sert de liaison entre le Congo et la Turquie, grâce aux vols de la compagnie aérienne nationale, Turkish Airlines. Il n'est donc pas étonnant que l'intérêt du secteur privé turc s'étende également à Pointe-Noire, notamment dans le domaine des investissements dans le secteur de l'énergie », a-t-il déclaré.

Pour sa part Wafic Zoueir Chmeissani, a indiqué que son premier mot est un témoignage de reconnaissance qu'il tient à adresser à leurs excellences Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, chef de l'Etat, et Recep Tayyid Erdôgan, président de la République de Turquie, de qui il a reçu son accréditation et dont il tire sa légitimité. Son second mot est la gratitude qu'il exprime à l'endroit des préfets des départements de Pointe-Noire, du Kouilou et du Niari, y compris d'autres autorités civiles et militaires de Pointe-Noire, pour leur présence à cette cérémonie.

« Ma modeste personne a été choisie et désignée à Pointe-Noire en qualité de consul honoraire pour manifester la volonté de nos deux chefs d'Etat de faire connaître les énormes potentialités dont regorgent leurs pays respectifs et œuvrer pour une promotion économique, touristique, culturelle et artistique profitable aux populations du Congo et de la Turquie. Je mettrai tout ce que j'ai d'énergie pour remplir les devoirs de ma charge au mieux des intérêts des populations des départements qui relèvent de ma juridiction sous les conseils avisés de monsieur Serhan Yigit, ambassadeur de la République de Turquie en République du Congo », a-t-il déclaré.