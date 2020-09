Seychelles: Le pays lance une plateforme de gestion des visiteurs, un système tout-en-un de l'ère COVID

Les Seychelles ont lancé une nouvelle plate-forme de gestion des visiteurs qui permettra aux autorités d'exécuter des procédures de contrôle rapides et efficaces sur les informations fournies par les voyageurs entrants dans le but de minimiser le risque de transmission du COVID-19.

Lors d'une cérémonie de lancement mardi, Alan Renaud, secrétaire principal de l'aviation civile, des ports et de la marine, a déclaré que "en ayant toutes les informations sur les passagers soumises à l'avance, y compris la certification de la santé des passagers, nous éliminons les inefficacités".

Il a déclaré que la nouvelle plate-forme contribuera également à rationaliser les autorisations de sécurité et à simplifier le processus d'entrée, ce qui se traduira par "de meilleures performances et une réduction des risques, tout cela pour améliorer l'expérience des passagers, non seulement dans les aéroports mais également dans notre archipel".

Avec la technologie Travizory, les voyageurs peuvent postuler depuis leur téléphone mobile via des applications Android ou iOS ou sur le Web en cinq minutes environ.

Les voyageurs recevront une réponse claire sur leur éligibilité à voyager sous la forme d'un code-barres sécurisé, également disponible sous forme de passeport portefeuille, qu'ils pourront présenter lors de l'enregistrement et de l'embarquement.

La technologie permettra également aux autorités sanitaires des Seychelles de collecter des informations d'identité et de santé directement auprès du voyageur via des applications Web et mobiles faciles à utiliser.

Les informations sont introduites en toute sécurité dans un système unique, fournissant des informations à l'avance sur tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Le commissaire à la santé publique des Seychelles, Jude Gedeon, a déclaré que protéger les Seychellois de la pandémie était la priorité numéro un.

"Cependant, nous devons permettre les voyages internationaux afin d'accueillir des travailleurs et des spécialistes clés et de permettre au tourisme de redémarrer et à nos citoyens de travailler à nouveau. Avec notre courrier électronique actuel et nos multiples formulaires, les médecins et le personnel de l'aéroport avaient du mal à suivre le rythme. Nous leur avons maintenant donné un outil pour concentrer leur attention là où elle est le plus nécessaire », a-t-il ajouté.

L'Autorité sanitaire déploiera également une technologie connectée dans les hébergements approuvés pour améliorer encore l'expérience des passagers dans les îles en évitant de remplir des formulaires inutiles à divers points de contact.

Le ministre du Tourisme, Didier Dogley, et président du Groupe de travail pour la réouverture des Seychelles, a déclaré que « la nouvelle technologie nous permettra d'équilibrer la nécessité pour le tourisme de croître et de soutenir notre économie sans compromettre la santé de nos citoyens.

Cela aura un impact très positif sur le tourisme et l'économie dans son ensemble aux Seychelles, ainsi qu'une démonstration claire de la capacité des Seychelles à déployer des solutions numériques. "

Renaud Irminger, PDG de Travizory, la société à l'origine du nouveau système, a déclaré que la technologie va au-delà de la simple fourniture d'une plate-forme pour effectuer efficacement des examens de santé et aider au contrôle des frontières aux Seychelles.

"Il s'agit de fournir au voyageur une expérience positive. En rendant l'ensemble du processus aussi indolore que possible, en donnant aux gens l'assurance qu'ils seront autorisés à voyager dans le pays et que le vol qu'ils empruntent est sûr, l'expérience de la visite aux Seychelles seront désormais encore meilleures », a-t-il ajouté.

Travizory est une société de technologie basée en Suisse fondée par des cadres supérieurs combinant de manière unique l'industrie du transport aérien, la biométrie, le mobile, la sécurité des frontières et la gestion des frontières.