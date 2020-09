Algérie: L'artiste peintre Abdelhamid Sahraoui revisite l'art rupestre

Alger — L'artiste peintre Abdelhamid Sahraoui expose jusqu'au 26 septembre à Alger une collection de toiles revisitant l'art rupestre en reproduisant ces bases ou en exploitant l'iconographie des peintures et gravures du Tassili dans des travaux contemporains.

Organisée par l'établissement "Arts et culture" de la wilaya d'Alger cette exposition se tient depuis samedi à la galerie d'art Mohamed-Racim sous le titre "Histoire de l'art rupestre, du Tassili à nos jours".

Dans les oeuvres exposées l'esprit de l'art rupestre domine l'univers de l'artiste sans pour autant en devenir une reproduction. De ces peintures Abdelhamid Sahraoui reprend la palette de couleur ancrée dans la terre et la naïveté du trait passant d'une reproduction réaliste à des peintures contemporaines.

Dans une série de petits formats l'artiste exploite également l'iconographie de l'art rupestre en reprenant lettres tifinagh, formes et symboles en blanc et en relief sur un fond bleu transposant ainsi l'art rupestre dans un autre univers de couleurs lié au rêve et à la sérénité.

Passant à un style figuratif Abdelhamid Sahraoui dédie une autre série de petits formats à l'architecture et aux monuments de la vallée du Mzab. L'artiste célèbre également la liberté en mettant en avant la cruauté d'en être privé à travers des barreaux et fils barbelés à l'encre de Chine obstruant et déchirant une forme humaine éclatante de blancheur.

Très porté sur le relief et la perspective Abdelhamid Sahraoui diversifie les technique pour faire de chaque oeuvre une stratification de collage, de peinture étalée au couteau ou d'éclaboussures en plus de peindre parfois sur des toiles volontairement déformées.

Né en 1961, Abdelhamid Sahraoui, peintre autodidacte a participé à de nombreuses manifestations artistiques et expositions en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en France et aux Etats-Unis.

L'exposition "Histoire de l'art rupestre, du Tassili à nos jours" est ouverte aux visiteurs jusqu'au 26 septembre à la galerie d'art Mohamed-Racim à Alger.