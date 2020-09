Maroc: Buteur du championnat saoudien, Hamdallah suscite respect et admiration du public safiot

La prestation hautement distinguée de l'international marocain Abderrazak Hamdallah tout au long du championnat saoudien de football n'est pas passée inaperçue du côté du public marocain, en général, et des spectateurs et mordus du football parmi les Safiots en particulier, qui n'ont cessé de s'en réjouir et de s'en féliciter.

Cette performance remarquable de l'ancien joueur de l'Olympique de Safi (OCS) depuis le début de la saison footballistique en Arabie Saoudite n'a pas tardé à donner ses fruits en le sacrant, à la fin de ce Championnat et pour la deuxième année consécutive, "meilleur buteur" avec 29 buts, suscitant, ainsi, joie, respect et grande admiration pour ce talentueux "manipulateur" du ballon rond. Grâce à ces grandes réalisations, Hamdallah vient donc de graver son nom dans l'histoire du Championnat saoudien de football, tout en faisant encore parler de lui dans la cité de l'Océan. "Le chouchou" du public safiot rejoint ainsi plusieurs joueurs marocains ayant opéré un passage reluisant au championnat saoudien de football, à l'instar de Hicham Aboucharouane qui avait terminé la saison 2008-2009 du championnat saoudien.

Comme meilleur buteur ex æquo avec le joueur saoudien Nasser Al-Shamrani. Il en est de même de l'emblématique et grand joueur Ahmed Bahja, considéré comme l'un des meilleurs joueurs étrangers ayant marqué le championnat saoudien, et qui avait, lui aussi, bouclé la saison 1996-1997 avec le club d'AlIttihad Djeddah comme meilleur buteur du Championnat saoudien en inscrivant 21 buts. Hamdallah a fait mieux : avec 34 buts inscrits durant la saison 2018-2019, il est le meilleur buteur de l'histoire d'un des championnats les plus compétitifs et prestigieux d'Asie.

La prestation de ce joueur exceptionnel qui a fait ses débuts au sein de l'OCS, a fait le tour de la toile cette semaine. Considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de l'OCS, cette icône footballistique avait déjà suscité l'admiration lorsqu'elle a décidé de prendre en charge des familles issues de milieux défavorisés à Safi, au moment où le confinement sanitaire a été décrété par les autorités compétentes pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus. Un geste de solidarité et de noblesse.

En dépit de ses transhumances dans les quatre coins du monde (Norvège, Chine, Qatar et Arabie Saoudite), ce joueur demeure toujours reconnaissant enversle public mesfioui, comme à l'égard de son club d'origine, l'OCS. Pour preuve, juste après avoir été sacré meilleur buteur du championnat saoudien, il a tenu à dédier cette performance à son cher pays et aux supporters de l'OCS, qui n'ont jamais cessé de l'encourager. Pour le public local, cette performance singulière de Hamdallah au n'a pas manqué de conférer une valeur sûre aux joueurs et techniciens marocains, dont la notoriété et le talent ne sont plus à démontrer, et dont les prestations sont toujours hautement appréciées dans les pays du Golfe.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Bjioui, ami intime de Abderrazak Hamdallah, a souligné que ce joueur mythique, qui a marqué la scène footballistique locale, a hissé haut le drapeau du Maroc dans les différents championnats où il a joué, notamment en Arabie Saoudite où il est, désormais, cité en tant que référence en matière de discipline et d'engagement. Egalement ancien joueur de l'OCS, Bjioui a indiqué que Abderrazak Hamdallah est un joueur "timide" et "modeste", estimant que "ce pur produit de l'OCS n'a pas bénéficié jusqu'à présent de la couverture médiatique et de la reconnaissance qu'il mérite en tant que valeur sûre du ballon rond au Maroc".

Dans une déclaration similaire, le président actuel de l'OCS, Anouar Dbira, a vanté les qualités humaines et footballistiques de ce buteur, qui a été formé au club et y a joué pendant trois saisons avant de s'envoler pour vivre une autre expérience dans le championnat norvégien. Et de faire observer que ce joueur talentueux a marqué de ses empreintes tous les championnats et les équipes où il a évolué (championnats marocain, norvégien, chinois et qatari), rappelant qu'Abderrazak Hamdallah a été meilleur buteur de la Botola Pro D1 en 2012-2013 avec 15 buts inscrits, alors qu'il n'avait disputé qu'une demi-saison, puisqu'il a été transféré par la suite au club norvégien d'Aalesunds FK.

Avec le club chinois de Guangzhou R&F FC, Hamdallah avait réalisé une belle saison puisqu'il a terminé 2e meilleur buteur du championnat avec 22 buts et 3e meilleur passeur avec 10 passes décisives. Au Qatar où il a évolué avec El Jaish durant la saison 2015-2016, Hamdallah avait terminé meilleur buteur du championnat avec 21 buts. A l'âge de 30 ans, Abderrazak Hamdallah, a atteint une grande maturité et est aujourd'hui au summum de son art. Le public safiot s'attend à ce que le parcours exceptionnel de ce joueur soit couronné par un transfert vers l'un des prestigieux championnats européens.

Un transfert amplement mérité pour ce joueur distingué. Grâce à cette performance, Abderrazak Hamdallah frappe fort aux portes de la sélection nationale, qui se trouve dans une phase de reconstruction. Les Safiots ne cachent guère leur espoir de voir ce parcours footballistique si riche de Hamdallah, attirer l'attention du sélectionneur national Vahid Halilhodzic, qui est à la recherche de joueurs performants et compétitifs en vue de renforcer les rangs de l'EN.