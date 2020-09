Maroc: L'artiste marocain Anouar Al Joundi tire sa révérence

Rabat — L'artiste, comédien et dramaturge Anouar Al Joundi, est décédé mardi à Rabat à l'âge de 59 ans d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Issu d'une famille d'artistes par excellence, puisque son père feu Mohamed Hassan Al Joundi était un "géant" de l'art qui avait enrichi de ses œuvres la scène théâtrale et cinématographique marocaine et arabe. Feue Fatima Benmeziane, la mère d'Anouar Al Joundi, elle aussi a marqué de son empreinte le monde de l'art grâce à de nombreuses œuvres dans le théâtre, le cinéma et la télévision.

Le défunt a commencé très tôt sa carrière artistique, en se distinguant dès l'âge de 12 ans, par son rôle d'un enfant palestinien dans la pièce de théâtre "Al Qadia", écrite par son père.

Feu Anouar Al Joundi a marqué de son empreinte la scène artistique en présentant plusieurs œuvres dans les domaines de la mise en scène et du jeu d'acteur, avec une touche qui incarnait sa vision.

Le défunt a également écrit plusieurs pièces de théâtre et participé à des œuvres cinématographiques et télévisées, notamment le film "Abdou chez les Almohades" et les séries "Al Oussia", "Rabii Cortoba" et "Zhar Al Batoul".