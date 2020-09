Sénégal: Fonction publique locale - La réforme est effective, selon Oumar Guèye

Une des vieilles revendications des travailleurs des collectivités territoriales, la réforme de la Fonction publique locale, fait son bonhomme de chemin. Hier, lors de la réunion du Conseil supérieur de la Fonction publique locale au Building administratif, le Ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, a affirmé que ladite réforme est effective parce que certains élus ont commencé à prendre des arrêtés dans ce sens.

Il reste encore des textes d'application à finaliser, mais la Fonction publique locale est déjà une réalité sur le terrain. C'est le sentiment du Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, qui se réjouit de l'effectivité de la réforme à l'heure actuelle.

«D'ores et déjà, nous pouvons dire que la Fonction publique locale est effective parce que les exécutifs locaux, à savoir les maires et les présidents de conseil départemental, ont commencé à établir les arrêtés d'intégration, les arrêtés de titularisation et cela commence vraiment à prendre forme», a expliqué, hier, le ministre lors de la tenue de la première session de l'année 2020 du Conseil supérieur sur la Fonction publique locale.

Selon lui, cette réforme vient enrichir notre «politique de décentralisation» avec des territoires viables, organisés, responsabilisés et initiateurs d'actions économiques. Pour cela, estime Oumar Guèye, il faut «des travailleurs socialement protégés et professionnellement formés».

Le Président de l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, Sidiya Ndiaye, se dit totalement «en phase» avec le ministre qui fait tout pour finaliser cette réforme. Car, selon lui, «certaines communes appliquent le code du commerce et le code du bâtiment.

C'est un melting-pot qui ne nous arrange pas. Aujourd'hui, la mise en place de la Fonction publique locale avec des organigrammes types pour chaque collectivité locale va nous permettre de rationnaliser».

Seulement, M. Ndiaye, tout comme ses camardes syndicalistes, semble décrier «le long processus» de la mise en œuvre de cette réforme. C'est pour cela qu'il a souhaité que la date du 31 décembre soit prise comme date butoir.

«Il reste du chemin»

Mais le Ministre Oumar Guèye hésite encore à retenir cette date, en évoquant le «circuit» que les différents décrets d'application doivent prendre avant leur signature finale. «Cette volonté exprimée est faisable, mais je ne voudrais pas m'engager en disant que d'ici là cela va être fait. Il faudrait que tous ces textes arrivent là où ils doivent arriver», a expliqué le ministre des Collectivités territoriales.

Le Président de l'Union des associations des élus locaux (Uael), Adama Diouf, magnifie la diligence avec laquelle le ministre est en train de traiter cette réforme sur la Fonction publique locale. Parce que, selon lui, avant son arrivée, il y avait des décrets en souffrance, avant d'ajouter que les lenteurs actuelles ne sont plus «imputables» à l'État. Même si les lignes sont en train de bouger depuis quelque temps, avec notamment la mise en place du Conseil supérieur sur la Fonction publique locale, la tournée d'explication de la réforme aux acteurs des Collectivités territoriales des 14 régions du Sénégal, le Ministre Oumar Guèye estime qu'il reste encore «du chemin à faire».

Le ministre d'énumérer les autres étapes que sont la poursuite du processus d'intégration des agents par les exécutifs locaux, la finalisation du calcul des anciennetés des agents et du classement dans les échelles indiciaires, l'immatriculation des agents des collectivités territoriales. Sans compter la poursuite de la réflexion sur la question de la retraite. Loin de s'enflammer, le ministre des Collectivités territoriales a profité de la réunion d'hier pour tendre encore la main aux acteurs. «Plusieurs fois, j'ai manifesté l'importance que j'accorde à ce dossier et ma volonté de le finaliser avec vous, au bénéfice des travailleurs des collectivités territoriales et de l'ensemble des acteurs.

Ma détermination est encore plus grande aujourd'hui et je sais pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de la mise en œuvre de la Fonction publique locale», a conclu Oumar Guèye.

CENTRE NATIONAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE LOCALE... : Un outil technique au service des Collectivités territoriales

La création du Centre national de gestion de la Fonction publique locale et de la formation sera un outil important dans la mise en œuvre de la Fonction publique locale. L'ensemble des vingt membres du Conseil supérieur sur la Fonction publique locale adhèrent à l'idée.

«Ce centre aidera beaucoup les collectivités territoriales dans la gestion», a fait savoir Oumar Guèye, Ministre des Collectivités territoriales. Selon lui, avec 599 collectivités territoriales dont 557 communes et villes et 42 départements, il faut une «certaine harmonie» dans la gestion de ces différentes entités.

Car, à la différence de la Fonction publique de l'État où l'employeur est le ministère de la Fonction publique, pour les collectivités, ce sont les maires et les présidents de conseil départemental.

Ce centre aidera donc les élus dans la gestion des carrières des agents, dans la gestion de la masse salariale et des effectifs en plus d'organiser la mobilité des agents, entre autres.

Toutefois, ce centre sera aussi dédié à la formation des élus et des acteurs. Un des textes examinés hier concerne ce centre qui sera «un établissement public à caractère administratif».