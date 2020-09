Cote d'Ivoire: Judo (Assemblée générale élective) - Dabonné Seydou, un candidat consensuel

Seul candidat à avoir déposé son dossier de candidature avant la date limite fixée au 27 août dernier, Dabonné Seydou file tout droit vers la succession d'Angbo Isaac, à la tête de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées (Fijda).

L'actuel 1er vice-président de la fédération a reçu samedi dernier le soutien des grands maîtres de la discipline au cours d'une cérémonie organisée au Centre d'éducation sportive et culturelle d'Abidjan.

Ils étaient, en effet, une vingtaine parmi lesquels le président sortant, Isaac Angbo, le président de Kodokan 99, Me Zokou, ceinture noire 6e dan, les grands maîtres Ouattara Pascal et Krémé, respectivement président de Jcc et Jc Éburnéen, à témoigner leur engagement aux côtés du candidat à la présidence de la Fijda qui fait de la vulgarisation de la discipline l'un des axes de son programme en 12 points.

« Dabonné Seydou a les idées et la passion. En plus, il a de grandes ambitions pour le judo ivoirien. Et fort de son expérience, il saura hisser la discipline », a indiqué Angbo Isaac, le président sortant. Il faut rappeler que l'Ag élective à la présidence de la Fijda aura lieu le samedi 26 septembre 2020.

La rencontre de samedi dernier a servi également de cadre à la remise de diplômes à 6 grands maîtres qui ont réussi leur passage de grade 4e, 5e et 6e dan.