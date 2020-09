Cote d'Ivoire: Lancement de « CDC Epargne Diaspora » - La CDC-CI et Atlantique Assurance Vie signent une convention

Une convention lie désormais depuis, ce mardi 15 septembre 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et Atlantique Assurance Vie (AAVie). Et ce, dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de partenariat entre l'Association des Fonctionnaires Internationaux Ivoiriens (AF2I) et la CDC-CI à travers son produit « CDC Epargne Diaspora ».

La signature de cette convention a eu lieu, à Abidjan-Plateau au siège de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire.

A cette occasion, Lassina Fofana, directeur général de la CDC-CI a assuré Mme Estelle Tagnongoh Traoré, directrice générale de AAVie de la volonté de la Caisse de construire avec sa structure ce projet et bien d'autres dans l'avenir.

Il faut signaler qu'en prélude au lancement du « CDC Epargne Diaspora », la CDC-CI a conclu le 10 septembre 2020 un accord de partenariat avec l'AF2I).

Pour Mme Traoré, cette convention se veut un instrument innovant pour toutes les parties. Et de préciser la convention de collaboration fait suite à un appel d'offre lancé par la CDC-CI auprès des compagnies d'assurances vie de Côte d'Ivoire.

« Nous avons soumissionné et obtenu avec nos quatre offres commercialisées, à savoir, la prévoyance décès, la sécurité famille, la rente viagère immédiate et l'épargne santé retraite », a-t-elle souligné.

A travers ces quatre offres, elle a soutenu qu'AAVie va accompagner la CDC-CI dans son projet innovant dénommé « CDC Epargne diaspora ».

« Monsieur le directeur général, je m'engage avec tous mes collaborateurs à vous assurer une qualité de service sans reproche afin de pouvoir satisfaire nos clients communs de la diaspora », a promis la directrice générale de AAVie.

Il faut indiquer que la cérémonie de signature a été rehaussée par la présence remarquée de Monsieur Habib Koné, directeur général du groupe Atlantic Business International (ABI).

Créée par la loi n°2018-574 du 13 juin 2018, la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire a pour missions la conservation et la gestion sécurisée des fonds publics et privés, de contribuer au financement de l'économie.

Ce, à travers la mobilisation des ressources longues et la proposition des produits d'épargne et de prévoyance au profit des ivoiriens.