Cote d'Ivoire: L'album « One the track » de Bebi Philip fortement attendu par les fans

« Je suis impatient d'accueillir l'album "One the track" de mon BBp. L'artiste le plus doué de sa génération. Pour moi, cet album qui sort le 19 septembre, sera celui du coupé décalé de l'année. J'ai confiance à mon artiste.

Il a la voix, les textes, la mélodie et la rythmique », a raconté Aristide Kanon, un fan de Bebi Philip qui a écrit à la rédaction de fratmat.info pour ainsi démontrer son attachement à celui qu'il appelle sa star.

Comme lui, Yaelle Amian, qui se réclame également fan de Bebi Philip, a mentionné pour dire qu'elle a aimé le passage de son artiste dans la capsule « je fais ma télé » de fratmat.info le 10 septembre dernier.

Selon elle, Bebi Philip doit cette année 2020, réunir ses fans pour leur témoigner son affection et sa reconnaissance pour le geste qu'ils ont manifesté à son endroit.

« Bebi Philip est le seul artiste dont des fans sont prêts pour lui. Nous l'avons démontré quand il nous a sollicités. Lui et nous ses fans, c'est une histoire d'amour qui ne se raconte pas. BB, on t'aime », a affirmé Mlle Yaelle Amian.

Ce ne sont pas Judicaël Séhi, Sandrine Fohé, Barakissa Koné, Dimitri Saya, Yann Silué et Mireille Alangba qui diront le contraire de Yaelle Amian et d'Aristide Kanon. Pour eux, "One the track" vient pour les "traquer" afin de disposer d'un album pour les fêtes de fin d'année.

« Personnellement, j'aime plutôt écouter l'artiste chanter. Sa voix me fait frissonner et j'adore ses textes qui sont pleins de sens. J'écoute ses chansons et elles me font réfléchir », a renchéri Sandrine Fohé.

"One the track", il faut le rappeler, sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir de ce samedi 19 septembre à 00h 01min.

D'ici là, les mélomanes et fans de celui qu'ils appellent le chouchou des nanas continuent de se "sucrer" les oreilles avec "Judas", le single qui annonce "One the track".