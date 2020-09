Cote d'Ivoire: Efficacité énergétique et promotion des énergies renouvelables - Des chefs d'entreprise renforcent leurs capacités

Une session de formation à l'intention des chefs d'entreprise s'est déroulée, le mardi 15 septembre 2020, à la Maison de l'entreprise au Plateau, dans le cadre du Projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (ProFERE) mis en place par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement et le ministère ivoirien de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Cette session contenue dans la composante "Promotion du secteur privé" confiée à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) par la Giz (coopération allemande) a consisté à sensibiliser les entreprises, les industries et les ménages aux mécanismes et opportunités de financement dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Les travaux ont ainsi été consacrés à la présentation du système énergétique de la Côte d'Ivoire, à l'identification des potentiels en énergies renouvelables et efficacité énergétique du pays, à la sensibilisation aux opportunités de financement public et privé des projets d'énergie durable et à des exemples de bonnes pratiques et de succès de financement des projets d'énergie durable.

Intervenant par visioconférence depuis Berlin, Roberto Rizzo, expert international de Renewables Academy AG (Renac), a indiqué que les énergies renouvelables ont explosé dans le monde durant la décennie 2009-2019 et que la capacité installée est passée de 414 GW en 2009 à 1627 GW en 2019.

Roberto Rizzi a également fait savoir que les investissements dans le secteur ont augmenté sur la même période pour atteindre pour 155 100 milliards de F CFA (282 milliards de dollars). Et l'Afrique du Sud arrive en tête sur le continent avec 1155 milliards de F CFA (20,1 milliards de dollars), selon lui.

Et l'expert d'ajouter qu'avec 184 GW de capacité installée en 2019 - soit 78 % de l'ensemble de la capacité électrique installée - la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial est de 13,4 % en 2019 contre 5,9 % en 2009.

Pour sa part, Claude Koutoua, président de la Commission énergie-qualité, hygiène, sécurité et environnement (E-qhse) de la Cgeci, a expliqué l'opportunité de la session de formation dans un contexte où la Côte d'Ivoire a pris en la matière « d'importants engagements internationaux, notamment la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 28% et l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 42% à l'horizon 2030 ».

Claude Koutoua a donc dit la disponibilité de la Cgeci à accompagner toutes les initiatives dans ce sens. Surtout que « dans la situation mondiale actuelle marquée par une crise climatique et sanitaire sans précédent, la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les entreprises devient alors une opportunité », a-t-il souligné.

Quant à Jean Jacques Kouamé, conseiller technique de la Giz, il a invité les participants à être des ambassadeurs de la cause de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Mais aussi à pouvoir monter des projets susceptibles d'être financés par n'importe quelle institution financière.