Sénégal: Escroquerie - W. J. Ndecky condamné à 6 mois dont 1 ferme

Le juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar a condamné, hier, W. J. Ndecky à six mois dont 1 ferme. Il comparaissait pour escroquerie portant sur deux terrains au préjudice de M. Coly.

Le plaignant a précisé que le sieur Ndecky lui avait proposé deux terrains à Keur Massar en raison de 400.000 FCfa l'unité.

«Au total, je lui ai remis 500.000 FCfa. Il m'a remis un acte de cession, le plan de lotissement et la pièce d'identité d'un certain A. Barry qui serait le propriétaire des terrains. Après avoir encaissé la somme, il n'a plus fait signe de vie », a-t-il relaté.

Devant les juges, le prévenu a reconnu les faits. Toutefois, il a réfuté l'accusation selon laquelle les terrains n'existeraient pas. «Les terrains existent bel et bien. Ils appartenaient à un certain O. Sagna qui les aurait revendus au sieur Barry. Ce dernier confronté à des difficultés financières, m'a chargé de revendre les deux parcelles.

J'ai proposé les terrains à M. Coly pour 800.000 FCfa. Il a versé 500.000 Fcfa depuis lors j'ai eu des décès au village et je suis parti. Mon retour à coïncidé avec la Covid-19. Il ne reste que la mutation », a confié le prévenu qui s'est engagé à payer l'argent au plaignant.

Après lui avoir demandé si le propriétaire lui a donné une procuration de vente, le procureur a dit relever des incohérences dans ses réponses. «Vous vous êtes fait passer pour le propriétaire des parcelles pour pouvoir escroquer vos victimes.

Les faits sont constants », a soutenu le procureur qui a requis l'application de la loi pénale dans toute sa rigueur. Assurant la défense du prévenu, Me Cheikh Sy a reconnu les erreurs de son client à qui il a reproché d'avoir agi dans la précipitation.

«Il ne devait pas vendre sans avoir tous les documents afférents. C'est pourquoi, je sollicite du tribunal une application bienveillante de la loi pénale », a plaidé l'avocat. Le tribunal a déclaré coupable W. J. Ndecky et l'a condamné à six mois dont 1 ferme et à allouer 500.000 FCfa au sieur Coly.