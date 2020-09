Congo-Kinshasa: Grâce aux équipements de pointe de Huawei-RDC - Le système de télémédecine renforcé entre Kinshasa et Wuhan

Il n'est plus à débattre combien la technologie est au cœur de plusieurs réalisations de nos jours, et, le géant chinois Huawei a choisi ce domaine, de manière particulière, afin de servir l'humanité toute entière.

Le vendredi 11 septembre dernier, grâce au système de visioconférence et de consultation à distance de Huawei, la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa et l'Hôpital de stomatologie de l'Université de Wuhan en Chine ont pu coopérer à distance en vue d'échanger leurs diagnostics sur plusieurs cas en stomatologie. Cette avancée notable en télémédecine a ainsi permis de connecter 16 personnes de l'Université de Kinshasa à 3 spécialistes en stomatologie de l'Université de Wuhan, qui se situe à plus de 11.000 km de distance de la capitale congolaise.

La stomatologie est la spécialisation médicale qui se rapporte spécifiquement au visage - et au système buccodentaire. Le cas d'une patiente congolaise a été étudié ; il a été question d'une jeune femme de 35 ans résidant à Kinshasa. Son cas a été présenté par le Docteur Fidelle, de l'Université de Kinshasa, aux docteurs résidants à Wuhan en Chine, par le biais de l'écran intelligent fourni par Huawei. Il a été analysé par le Docteur Liu Bing, expert en chirurgie buccale à l'Hôpital de stomatologie de l'Université de Wuhan. 30 minutes seulement auront suffi pour comparer le cas de la patiente congolaise à celui des patients chinois, permettant un diagnostic plus poussé et des recommandations plus précises sur le traitement à mettre en application pour la patiente, qui souffrait d'un ostéoblastome massif, et des lésions buccales.

Le Docteur Fidelle a déclaré : "Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a une population de plus de 13 millions d'habitants et est la ville la plus grande et la plus développée d'Afrique centrale. Actuellement, 70 % des patients des services de chirurgie faciale sont atteints d'une infection faciale - orale - et des tumeurs buccales. Cependant, il y a peu de chirurgiens qui ont les compétences techniques sur ces questions. C'est pourquoi, nous espérons renforcer notre communication et notre coopération avec l'Hôpital de stomatologie de l'Université de Wuhan, en particulier dans le cadre de la formation des diplômés et de la formation des médecins».

De son côté, le Docteur Liu Bing a souligné que l'utilisation de la visioconférence et le développement de la télémédecine permettraient de fournir des services de médecine bucco-dentaire de qualité à l'étranger, permettant à la population locale de RDC de bénéficier des services de spécialistes chinois. La formation à distance permettra également d'améliorer la capacité de diagnostic des médecins locaux.

