Madagascar: Let's Wok - La street-food au cœur de la capitale

Le cooking show est à présent à la mode.

Longtemps timide, la cuisine malgache dévoile de plus en plus sa saveur depuis ces dernières années. De nos jours, les gourmands assistent à une explosion de ce concept autour de la street-food.

Nombreux fast-food malgaches veulent casser les préjugés qui ont entaché la cuisine et la restauration malgaches, la lenteur des services, les nourritures trop épicées. Un fast-food est un type de restauration qui a pour but de faire gagner du temps au client en servant les plats de manière plus rapide que dans un restaurant traditionnel, et de proposer un prix plus intéressant.

La majorité des mets servis sont, le plus souvent, des hamburgers, des hot dogs accompagnés de frites et d'un soda. Cependant, afin de satisfaire les attentes d'une nouvelle clientèle, les fast-foods se modernisent. Depuis quelques années, les amateurs de cuisine rapide trouvent des fast-foods plus innovateurs tels que des fast-foods biologiques, des fast-foods asiatiques ou encore des fast-foods où le prix des mets servis est nettement inférieur à celui habituel.

Un moment de convivialité chez Let's Wok

Ouvrir un fast-food malgache permet de faire partie des pionniers de la cuisine du pays. L'ouverture d'un restaurant ou d'un fast-food est une expérience pleine de réussite et une garantie d'une excellente rentabilité. En effet, cette cuisine est appréciée aussi bien par les jeunes que par les adultes et même par les séniors. Situé à Analakely, Let's Wok revisite la gastronomie malgache en version restauration rapide. Cette cuisine traditionnelle mélange plusieurs recettes des régions du pays. Elle lance également un nouveau concept de distribution alimentaire. Le fast-food compte bien développer son réseau dans toute la capitale malgache. Grâce à son concept original, l'enseigne espère bien concurrencer les grands de la franchise de restauration rapide.

Le secteur de la restauration est un secteur fortement concurrentiel. Le gérant va devoir mettre en place une stratégie de marketing d'attraction pour fidéliser ses clients.