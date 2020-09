Madagascar: Agriculture, pêche et élevage - Un nouveau système d'information sollicité par les bénéficiaires d'AFAFI-Sud

Atelier de présentation des résultats des études et des observations, organisé par AFAFI-Sud à Fort-Dauphin.

Développer des conditions favorables à l'amélioration de la production agricole et de la production animale. Tel est l'objectif du programme AFAFI-Sud (Appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières Inclusives), qui couvre les régions Anosy, Androy et Atsimo Andrefana. Selon le coordonnateur du programme, Miandra Rabesalama, les actions d'AFAFI-Sud sont menées dans l'optique d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux, de réduire la pauvreté et de favoriser la résilience aux aléas climatiques.

A noter que le programme est issu de la coopération entre Madagascar et l'Union Européenne dans le cadre du PIN (Programme Indicatif National) financé par le 11e FED (Fonds Européen de Développement), où le BACE (Bureau d'Appui à la Coopération Extérieure) assure la coordination, la promotion, le suivi et l'évaluation.

Système d'information.Le 11 septembre dernier, le programme AFAFI-Sud a organisé un atelier pour présenter les résultats des études et des observations effectuées au sein de toutes les branches qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans les régions d'Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, concernées par le programme. les résultats obtenus, il est nécessaire de mettre en place un système d'information plus efficace afin d'obtenir des chiffres et indicateurs fiables, mais aussi afin que l'exploitation des données statistiques enregistrées soit optimisée. « La fiabilité des données statistiques à disposition permettra aux décisionnaires et aux représentants de l'Etat de prendre les bonnes initiatives, afin de développer les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche », explique Miandra Rabesalama, coordinateur du programme AFAFI-Sud.

Optimiser les actions. A l'issue de l'atelier de jeudi dernier, les participants ont convenu de mettre en place une plateforme permettant de renforcer la capacité des acteurs et des différentes parties prenantes. Selon les responsables du programme, ceux-ci recevront les informations et les outils nécessaires afin d'atteindre les objectifs fixés qui sont de collecter des données claires et fiables et d'optimiser l'exploitation de ces données afin d'en tirer de bonnes conclusions. Ce sont des facteurs déterminant dans les prises de décisions à chaque niveau car ils peuvent influencer la rapidité et l'efficience des actions, permettant ainsi d'améliorer le traitement des besoins. « Les actions du programme tiennent compte des réels besoins exprimés par les bénéficiaires.

Il faut noter que l'initiative d'organiser cet atelier a été prise par l'AFAFI-Sud, car beaucoup de bénéficiaires ont évoqué le besoin de coordination dans le traitement des données », a fait savoir l'expert en SIG (Système d'Information Géographique), Jean Dominique Andriambahiny. Bref, le programme AFAFI-Sud améliore davantage ses actions, en collaboration avec les communautés et les autorités locales des zones bénéficiaires. A noter qu'environ 250 000 agriculteurs, éleveurs et pêcheurs des régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana bénéficient de ce programme dont la mise en œuvre a démarré au moisde mars de cette année 2020.